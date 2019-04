Coriolis va commercialiser ses offres sur tous les réseaux de fibre optique opérés par TDF. Un accord en ce sens vient d’être signé entre les deux entreprises.

Considéré comme un vétéran parmi les opérateurs de télécommunication mobile – un marché où il opère depuis trente ans – Coriolis Télécom propose également des offres de téléphonie fixe (accès ADSL et fibre) pour les entreprises ainsi que pour les particuliers. Des partenariats signés avec les opérateurs d’infrastructures du marché, lui permettent d’offrir à ses clients particuliers des solutions complètes (internet, téléphonie, télévision et mobile).

L’offre de Coriolis Télécom sera disponible sur les réseaux fibre déployés par TDF dans le Val d’Oise dès ce mois d’avril puis, au fur et à mesure des ouvertures commerciales, dans les Yvelines, le Val de Loire (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher) et le Maine-et-Loire.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec TDF qui concrétise l’ambition de Coriolis d’apporter la fibre à tous, partout en France. Nous avons démarré cet ambitieux programme dans le Calvados en septembre 2015 et nous sommes particulièrement satisfaits du succès rencontré par notre offre construite en partenariat avec le groupe Canal », commente dans un communiqué Pierre Bontemps, président et fondateur de Coriolis Telecom. « Aujourd’hui, nous poursuivons notre développement dans cinq nouveaux départements où nous souhaitons apporter au plus grand nombre grâce à la fibre optique, la plus performante des technologies, l’internet très haut débit, la téléphonie et avec les offres Canal, le meilleur de la télévision. »