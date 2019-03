NTT Communications annonce avoir pris le contrôle de Transatel. La hauteur précise de la participation n’est pas dévoilée. Dans un communiqué commun, l’opérateur japonais indique que cette transaction lui permettra d’étendre considérablement ses offres de fournisseurs mondial de solutions IoT. « Les synergies combinées entre les solutions MVNO mondiales de données de Transatel, l’infrastructure de réseau mondial, le centre de données, le cloud et la plateforme IoT de NTT Com permettront à cette alliance de fournir une proposition de valeur unique sur le marché », peut-on lire.

Dirigée depuis sa création 2000 par Jacques Bonifay (photo), Transatel, premier MVNE européen, a lancé plus de 180 opérateurs de réseau virtuel (MVNO) et développé une réelle expertise en connectivité de machine à machine. Depuis 2014, la société basée à La Défense propose une solution cellulaire de connectivité dotée de capacités Embedded SIM (eSIM) pour le marché de l’IoT, s’adressant tout particulièrement aux secteurs de la voiture connectée, des objets connectés et de l’électronique grand public.

« Associé à l’expertise en ingénierie de Transatel dans le domaine de la connectivité IoT, NTT Com estime qu’il peut encore améliorer et contribuer à la transformation numérique de ses clients et partenaires à l’époque de l’IoT », commente dans le communiqué Shuichi Sasakura, vice-président directeur et responsable des services réseau de NTT Com.

« Grâce à NTT Com, Transatel est désormais en mesure d’accroître considérablement sa présence opérationnelle en Asie au profit de ses clients européens, tout en offrant la solution idéale aux entreprises asiatiques et aux autres entreprises multinationales qui cherchent à élargir leurs offres IoT au niveau mondial », estime de son côté Jacques Bonifay.