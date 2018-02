Ivalua annonce la nomination de Franck Lheureux au poste de directeur général EMEA. Aux commandes de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique depuis Paris, il sera chargé du développement d’Ivalua « en vue d’atteindre des objectifs de croissance ambitieux pour les prochaines années », précise le communiqué. « Ivalua connaît une rapide progression en EMEA et à l’international, mais nourrit des ambitions encore plus fortes pour l’avenir. Nous cherchions donc un talent doté d’une connaissance approfondie du marché, d’un professionnalisme irréprochable et d’un sens affuté de la gestion pour relever de nouveaux défis. Avec Franck, Ivalua a trouvé cette perle rare », affirme dans le document David Khuat-Duy, fondateur et président de l’éditeur de solutions d’e-achats et de gestion des dépenses.

Diplômé de l’ESCC (Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne), Franck Lheureux possède une vaste expertise dans la vente de solutions complexes, le pilotage de la croissance et de la performance opérationnelle, acquise au cours de ses 17 années passées au sein d’éditeurs de logiciels de toutes tailles : 10 ans chez JDA Software, dernièrement en qualité de directeur général EMEA et membre du comité de direction groupe. Franck a accompagné des Entreprises du Fortune 500 dans la mise en œuvre de leur programme de transformation Digital & Supply Chain. Précédemment, il était à la tête de la division Retail & CG chez SAS France, et a occupé des postes de direction chez Soft Solutions. Il a commencé sa carrière en 1996 en tant que contrôleur des coûts marketing chez Continental Pneus, avant de la poursuivre chez Auchan puis, comme on l’a vu, de bifurquer dans le secteur de l’édition de logiciels en avril 2001.