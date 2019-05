Ivalua fait son entrée dans le club très fermé des licornes françaises. L’éditeur de solutions e-achats et de gestion des dépenses vient en effet de lever 60 millions de dollars pour accélérer son développement, ce qui le valorise à plus d’un milliard de dollars. La société, qui a annoncé une croissance supérieure à 50% en 2018, estime qu’elle dépassera les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2019. En croissance rapide, le marché des logiciels de gestion des achats est en effet estimé à plus de 20 milliards de dollars.

Avec ce nouveau tour de table, Ivalua accueille Tiger Global Management à son capital aux côtés d’Ardian Growth (l’un des investisseurs historiques qui profite de l’opération pour se renforcer), de KKR et des fondateurs. Le management conserve toutefois une participation majoritaire « afin d’assurer la continuité sur le long terme de la stratégie de croissance de l’entreprise tout en conservant la satisfaction de ses clients », précise un communiqué.

L’argent fraîchement levé permettra d’accélérer les investissements d’Ivalua en matière de R&D et de développement international. La société, qui a fait l’acquisition de DirectWorks en octobre 2017, souhaite par ailleurs saisir à nouveau d’éventuelles opportunités de croissance externe. Elle rappelle qu’elle a su croître tout en maintenant sa rentabilité.

« Cet investissement, réalisé par l’un des principaux fonds mondiaux, est une reconnaissance supplémentaire de la qualité de notre vision stratégique à long terme et du modèle économique d’Ivalua. Ce capital supplémentaire nous permettra d’offrir toujours plus de valeur à nos clients tout en assurant notre croissance », commente dans le communiqué le fondateur et président d’Ivalua, David Khuat-Duy. « Ivalua est la nouvelle licorne française. Nous l’accompagnons depuis son projet de conquête du marché américain en 2011. Je remercie les fondateurs pour leur confiance et félicite leurs équipes pour ce parcours exceptionnel à l’international tout en conservant un contrôle majoritaire du capital », déclare de son côté Laurent Foata, responsable de l’activité Ardian Growth.