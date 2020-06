La filiale mobilité de ITS Group s’est trouvé un nouvel accélérateur de croissance. Après avoir étendu son champ d’expertise au déploiement de réseaux Wifi en 2015 avec le rachat de BlueSafe, ITS Ibelem investit depuis un an le champ de la gestion moderne des postes de travail, autrement dit de la gestion unifiée des points de terminaison (unified endpoint management ou UEM). « La gestion moderne des postes de travail a commencé à émerger dans les entreprises l’année dernière avec l’arrivée simultanée de Windows 10 et celle des outils d’UEM, dont le plus apprécié est VMware Workspace One, expose Jean-Cédric Miniot, directeur général d’ITS Ibelem. Ces outils permettent d’appliquer aux postes de travail les mêmes recettes que celles en usage dans la mobilité. Ils permettent d’offrir aux utilisateurs une expérience unifiée en provisionnant simplement leurs environnements sans intervention des équipes IT. Ils retrouvent les mêmes applications, les mêmes droits d’accès, les mêmes fichiers sur tous leurs terminaux (PC, smartphone ou tablette), quels qu’ils soient. »

« La gestion moderne des postes de travail est une véritable lame de fond et elle avait déjà démarré avant le Covid », à en croire Jean-Cédric Miniot. Pour Ibelem, elle s’est d’ores et déjà traduite par une accélération de près de 30% de ses facturations au premier trimestre 2020. « On a enregistré une forte demande de projets sur cette thématique, note Jean-Cédric Miniot. Les entreprises ont pris conscience qu’elles pouvaient offrir à leurs utilisateurs cette expérience unifiée et contribuer ainsi à l’amélioration de leur productivité tout en simplifiant le déploiement de leurs PC et en soulageant leurs équipes IT – qui peuvent dès lors se recentrer sur des missions plus nobles. Mais elles ont besoin d’accompagnement à cet effet, notamment d’accompagnement au changement, à la fois pour leurs utilisateurs et pour leurs équipes IT, qui doivent souvent remplacer leurs outils traditionnels tels Landesk ou SCCM. Cet accompagnement au changement est devenu une composante importante des projets »

Cette incursion dans la gestion moderne des postes de travail entraîne également des changements pour Ibelem, qui doit étoffer ses équipes en recrutant des consultants et des ingénieurs experts en gestion des postes de travail. « On a essayé de former nos consultants mobilité aux postes de travail mais on s’est rendu compte que la coexistence des deux profils au sein des équipes apportait une meilleure complémentarité et nous permettait de mieux traiter les problématiques de gestion moderne de postes de travail », commente Jean-Cédric Miniot. Autre conséquence notable : le tassement de la demande d’assistance technique des clients alors que celle-ci était plutôt en hausse depuis 2 ans.

Employant 80 collaborateurs, répartis entre Nantes et Boulogne-Billancourt (92), Ibelem a réalisé 12 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et vise près de 13 M€ cette année.