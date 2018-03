Nerim annonce sa participation au Salon IT Partners (stand M34) pour la 10ème année consécutive. L’opérateur internet et télécoms pour les entreprises, pour 2018, place la vente indirecte au cœur de sa stratégie de développement commercial, pour adresser les petites et moyennes entreprises sur tout le territoire français. L’occasion pour lui d’annoncer sa nouvelle offre FTTH à destination des professionnels en partenariat avec Kosc Telecom, nouvel acteur fournisseur de connectivité sur le marché français des opérateurs.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de Nerim qui consiste à gagner en réactivité et flexibilité grâce à un partenaire industriel, structuré autour d’un SI performant et à disposer d’une offre FTTH pour les professionnels souhaitée par la grande majorité des entreprises. Les partenaires de Nerim, distributeurs et revendeurs en marque blanche, vont ainsi pouvoir bénéficier pleinement de ce partenariat qui leur apportera un complément d’offre techniquement et financièrement adapté aux besoins de leurs clients.