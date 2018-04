Lors d’IT Partners 2018, la rédaction de ChannelNews à reçu Pieric Brenier, le président de C’Pro. L’occasion de revenir sur l’historique de ce groupe de 700 personnes réalisant 170 M€ de chiffre d’affaires, sur son rapprochement en cours avec Quadria et sur les raisons qui poussent à cette consolidation du marché.

L’une des caractéristiques de C’Pro, c’est de s’être bâti à coup d’acquisitions : pas moins 70 depuis sa création en 1991. Le groupe est positionné sur trois métiers : l’impression, qui est son métier historique, l’intégration informatique, et les télécom. Elle est principalement implantée en Rhône-Alpes et dans l’Ouest de la France. L’informatique pèse environ 12% des revenus et les télécoms, 9%.

Le rapprochement avec Quadria va permettre de renforcer l’activité IT du groupe en la portant à 120 M€, soit près d’un tiers des quelque 300 M€ de revenus attendus de la combinaison des deux groupes.

L’objectif n’est pas de fusionner les sociétés mais de conserver des entreprises régionales fortes, très autonomes, en misant sur la proximité, le groupe se contentant d’apporter des outils, de la mutualisation des achats et de la vision stratégique.

L’objectif du groupe est désormais de compléter sa couverture géographique en s’implantant via des acquisitions dans les régions où il n’est pas encore présent et de densifier où il se trouve déjà.

Parmi les raisons qui poussent à ce rapprochement, il y a le fait que le marché de l’impression, qui a fait -10% en valeur en 2017 selon IDC, n’est plus aussi dynamique que celui de l’IT aujourd’hui. C’est aussi une histoire d’opportunité.

L’accueil a été excellent en interne tant du côté C’Pro que Quadria mais aussi, selon toute vraisemblance, de la part du marché. La prochaine étape va être de poursuivre la croissance externe.

Entretien réalisé le 16 mars sur IT Partners par Johann Armand

