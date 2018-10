Intel a fait savoir vendredi qu’il disposait de suffisamment de composants pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires et qu’il accélérait la fabrication de puces pour PC. Le fondeur veut ainsi mettre fin à des rumeurs selon lesquelles le rival AMD profite de ces prétendus problèmes d’approvisionnement pour lui grignoter des parts de marché, rapporte Reuters. Cette annonce a eu un effet immédiat à la bourse de New York puisque les actions Intel ont augmenté de 3% à 47,26 dollars après l’annonce, tandis que celles d’AMD ont chuté de 5%.

Cela dit, le plus grand fournisseur de puces pour PC se diversifie et répond de plus en plus aux besoins des centres de données, le chiffre d’affaires des ordinateurs personnels s’étant stabilisé depuis que les livraisons ont atteint un sommet en 2011. La tendance semble toutefois s’inverser. « Nous nous attendons maintenant à une croissance modeste du marché total des PC cette année pour la première fois depuis 2011, tirée par une forte demande pour les jeux et les systèmes commerciaux », a ainsi fait savoir Bob Swan, CEO par intérim, dans une note publiée le site web de l’entreprise. Ce retour à la croissance a exercé des pressions sur le réseau d’usines d’Intel, ce dont profitent les sociétés vendant des équipements de fabrication de puces constate Reuters.

Intel a indiqué qu’il se concentrait désormais sur la production de processeurs Xeon et Core et qu’il augmentait cette année ses dépenses en capital de 1 milliard de dollars à environ 15 milliards de dollars, essentiellement pour faire face à la demande croissante. « Nous aurons une offre suffisante pour répondre aux perspectives de chiffre d’affaires pour l’année complète que nous avons annoncées en juillet, soit 4,5 milliards de dollars de plus que nos attentes de janvier », a précisé Bob Swan.

L’année dernière, AMD a lancé des puces Ryzen moins chères basées sur une nouvelle architecture appelée Zen pour contester le monopole des processeurs Core d’Intel sur les ordinateurs personnels. Le fabricant lance par ailleurs l’Athlon 200 GE destiné à prendre la place des Pentium et Celeron dans les ordinateurs d’entrée de gamme. Enfin, alors qu’Intel retarde la production de puces 10 nm, AMD passe à la gravure en 7 nm. La concurrence est rude.