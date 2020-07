Le CEO d’Intel, Bob Swan, a passé près d’une heure jeudi à discuter d’une idée qui aurait autrefois été impensable pour le leader mondial des semi-conducteurs : confier la fabrication de ses puces à des sous-traitants.

Comme l’indique Bloomberg qui rapporte l’information, l’externalisation est désormais la norme dans le secteur et Intel, qui cumule les retards de fabrication, pourrait se résoudre à imiter ses concurrents. « Dans la mesure où dans l’urgence nous devrions utiliser la technologie de fabrication de quelqu’un d’autre, nous sommes prêts à le faire », a déclaré Bob Swan aux analystes lors d’une conférence téléphonique organisée après que la société ait annoncé de nouveaux reports. « Cela nous donne beaucoup plus d’options et de flexibilité. Donc, dans le cas où nous serions confrontés à un retard dans nos processus, nous pourrions essayer quelque chose d’autre plutôt que de tout faire nous-mêmes. »

« La conception ne peut pas faire grand-chose pour les performances des semi-conducteurs. L’étape de fabrication est cruciale pour garantir que les composants peuvent stocker plus de données, traiter les informations plus rapidement et utiliser moins d’énergie. La combinaison des deux a aidé Intel à améliorer les deux côtés de son fonctionnement pendant des décennies », a indiqué à nos confrères Matt Ramsay, analyste chez Cowen & Co. Il a rappelé toutefois que TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) a réussi en se concentrant uniquement sur la production et en laissant la conception des processeurs à d’autres entreprises. Ses usines ont dépassé Intel en capacité. Et cela a aidé les rivaux d’Intel comme AMD à rattraper les performances du leader.

Ce dernier se débat dans des difficultés énormes en matière de production. Prévus pour 2017, les processeurs 10 nanomètres n’atteignent qu’aujourd’hui les capacités de production annoncées. De leur côté, les puces 7 nanomètres verront leur lancement retardé d’un an a annoncé Bob Swan.

Reste à savoir vers qui Intel se tournerait pour la fabrication de ses composants. Pour Matt Ramsay ce pourrait être vers TSMC. Mais ce ne sera pas chose facile estime-t-il car les autres clients du fondeur taïwanais s’opposeraient à ce que celui-ci donne la priorité au Californien.