Le co-CEO et président de Veeam, Peter McKay (photo) quitte la société dans le cadre d’une vaste réorganisation de la direction. Désormais, le co-CEO et cofondateur du spécialiste de la protection des données, Andrei Baronov reste le seul CEO. L’autre co-fondateur, Ratmir Timashev est nommé vice-président exécutif en charge des ventes et du marketing mondial. William Largent, qui avait quitté le fauteuil de CEO en mai 2017, pour celui moins exposé de vice-président exécutif chargé des opérations, conserve ses attributions. Ratmir Timashev et William Largent rapporteront tous deux à Andrei Baronov.

« Ces changements de direction ajoutent une concentration et une force supplémentaires pour aider la société à poursuivre son expansion rapide dans les segments Enterprise et Cloud et lui permettre d’accélérer sa croissance sur tous les marchés », indique un communiqué de Veeam.

« Je tiens à remercier Peter McKay pour son dévouement et son énergie et nous lui souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur dans ses nouvelles entreprises », déclare dans le document Andrei Baronov. « Il laisse à Veeam une solide équipe de dirigeants expérimentés qui feront progresser notre vision et notre stratégie. Les changements que nous avons apportés à l’équipe de direction permettront à Veeam de poursuivre sa croissance dynamique et d’offrir l’expérience client exceptionnelle pour laquelle nous sommes renommés. »

« Ce jour marque la fin d’une des périodes les plus satisfaisantes de ma carrière. Je remercie sincèrement les membres de mon équipe qui m’ont appuyé », affirme laconiquement Peter McKay dans un tweet.

Avant de rejoindre Veeam en juillet 2016 en tant que directeur opérationnel, Peter McKay était senior vice-président et directeur général de VMware pour la région Amériques.

Veeam a récemment annoncé un 41 ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres et une augmentation de ses réservations de 20% par rapport à l’année précédente ainsi que plus de 26% de croissance de son activité cloud.