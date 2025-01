Le directeur du numérique d’Ingram Micro est promu au poste de président du nouveau Global Platform Group. Sanjib Sahoo a rejoint le grossiste en 2021 et a été l’architecte de Xvantage, la plate-forme technologique B2B, qui vise à simplifier les interactions entre Ingram et ses 160.000 clients et 1.500 fournisseurs. Cette dernière a été lancée en 2022 et est désormais opérationnelle dans 16 pays.

Dans son nouveau rôle, Sanjib Sahoo supervisera la stratégie de plateforme d’Ingram. Il sera en charge du développement, de l’innovation, des services, du support et de la mise à l’échelle mondiale de Xvantage.

« Je suis honoré de diriger nos efforts pour évoluer vers un modèle axé d’abord sur la plateforme et transformer Ingram Micro du statut de distributeur à celui d’entreprise d’écosystème de plateforme », déclare-t-il dans un communiqué.

« La vision de Sanjib pour Xvantage et l’engagement continu de notre équipe ont changé la façon dont nous créons et fournissons de la valeur pour l’industrie technologique mondiale », commente Paul Bay, PDG d’Ingram Micro. « Ensemble, avec nos clients et nos fournisseurs, nous générons plus de valeur et réalisons le changement stratégique d’Ingram Micro, de leader de la distribution technologique âgé de 45 ans à un innovateur révolutionnaire en matière de plateforme B2B mondiale. »