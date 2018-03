Pour se conformer au slogan« America First » cher à Donald Trump, Infosys vient d’inaugurer un hub technologique à Indianapolis (Indiana). Le Centre Technologie et Innovation abrite 150 personnes et se consacre au développement de prototypes en matière de robotique, réalité virtuelle et augmentée, de même qu’à la co-création, la collaboration en matière de recherche et la formation, notamment continue. A ce titre, il travaille en collaboration avec des institutions académiques telles que la Purdue University et Udacity.

En outre, le groupe de conseil et de services technologiques annonce avoir embauché plus de 2.500 collaborateurs américains au cours de l’année dernière, « preuve de son engagement continu pour accroître l’innovation au sein des entreprises américaines ».