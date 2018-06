Infosys renforce sa présence en France en créant un Centre d’Excellence Numérique à Marseille. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société afin de proposer en France des offres numériques à des entreprises en phase de transformation de leur activité. De plus, le Centre honorera un partenariat stratégique de sept ans avec le spécialiste mondial du transport maritime CMA CGM, annoncé en septembre 2017, dans le cadre duquel Infosys est chargé de simplifier et transformer les applications informatiques du groupe et d’améliorer l’expérience du service client.

Le Centre d’Excellence Numérique d’Infosys à Marseille fait partie d’un réseau mondial de centres répondant aux besoins numériques de ses clients. Avec une capacité initiale de 60 employés, il a pour objectif d’attirer et de former des talents dans les nouvelles technologies numériques. L’objectif de cette nouvelle implantation est aussi de proposer aux clients une gamme de solutions dans les domaines du design et de l’expérience utilisateur, de l’intelligence artificielle, du Big Data et de l’analytique, tout en renforçant la présence de l’ESN indienne dans le secteur du transport et de la logistique.

Le Centre d’Excellence Numérique abritera également un certain nombre de projets témoins de transformation technologique tels que les expériences Ferme Numérique, Apprentissage du Futur et Vente et Entrepôts.

Pour répondre à son objectif d’embauche dans la région, Infosys prévoit de s’associer à plusieurs universités de la région, dont l’Université d’Aix-Marseille. La société étendra également son programme de stages internationaux Infosys Instep aux étudiants de ces universités.