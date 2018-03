Iliane vient encore d’élargir son aire d’influence en ouvrant deux nouvelles agences de proximité, l’une à Tours et l’autre au Mans. En activité depuis novembre dernier, l’agence de Tours emploie déjà 5 collaborateurs et s’apprête à en accueillir deux nouveaux. La direction en a été confiée à l’ex-directeur commercial de Netixia, Eric Laurence. Le Mans a démarré en janvier et compte trois personnes. Ces ouvertures portent à sept le nombre d’agences Iliane. Elles lui permettent de compléter sa couverture des Pays de la Loire, sa région d’élection avec la Bretagne, en satisfaisant sa stratégie de proximité clients. Une proximité qui est d’ailleurs l’un des facteurs de sa réussite.

Car, avec ses revenus de 31 M€ en croissance de 20% sur son exercice s’achevant fin mai et un résultat d’exploitation de l’ordre de 3 M€ en progression de plus de 40%, l’intégrateur tire incontestablement son épingle du jeu sur le marché régional de la distribution et des services IT. « Outre la proximité, les principaux ingrédients de notre réussite sont notre chaîne décisionnelle courte, notre communication soignée, notre outillage pointu et très centralisé (ERP) et la largeur de notre portefeuille de solutions », témoigne Eddy Le Nenes, directeur général d’Iliane. Quant à l’accélération de sa profitabilité, Eddy Le Nenes estime la devoir au développement de services à forte valeur ajoutée ainsi qu’à l’industrialisation des process de l’entreprise.

Parmi ces services à valeur ajoutée, il y a bien-sûr son offre de Cloud mutualisé qui progresse de 30% par an et qui représente désormais 10% de ses facturations annuelles. Une offre qui a évolué l’année dernière vers un service Cloud hybride connecté à Azure à l’occasion du renouvellement de son infrastructure pour une solution hyperconvergée Simplicity. Autre service à valeur ajoutée, la mise en place récente d’une unité d’affaires dédiée sécurité avec comme principaux partenaires stratégiques Stormschield, F-Secure et Panda Software…

Autre atout indéniable pour Iliane : son attractivité qui lui permet de continuer à recruter où d’autres ont du mal à retenir leurs collaborateurs. L’effectif de la société dépasse désormais les 120 personnes (près de 200 avec les filiales minoritaires) contre une centaine il y a deux ans. Une attractivité que l’entreprise s’emploie à améliorer constamment, par exemple en investissant dans le confort de ses locaux. Après avoir achevé son nouveau siège social mi-2016, Iliane vient de lancer la construction d’un nouveau bâtiment de type HQE à Vannes capable d’absorber le doublement attendu de son équipe locale au cours des prochaines années. Sa livraison est prévue pour la fin de l’année

Bien-entendu, Iliane a également profité comme le reste du marché du contexte économique favorable. Un cycle de croissance dont Eddy Le Nenes pense qu’il devrait se prolonger dans les mois qui viennent. Moyennant quoi, il table sur une croissance supérieure à 10% sur l’exercice qui démarrera début juin.

Un nouvel exercice qui, du reste, ne devrait pas être perturbé par sa sortie du groupement Séquence en décembre dernier. « Cette décision de quitter Séquence s’explique par des divergences par rapport à l’évolution du groupement et n’aura pas d’impact sur Iliane », commente sobrement Eddy Le Nenes. De fait, le directeur général indique avoir d’ores et déjà réinternalisé son programme de remise arrière fournisseurs – qui était jusque-là mutualisé par le groupement – et avoir transféré à Séquence les compétences sur sa plateforme d’achat, qu’Iliane opérait jusque-là pour le compte du groupement.