La solution d’intelligence artificielle watsonx.ai d’IBM est désormais disponible sur l’infrastructure sécurisée de Cloud Temple. Avec cette collaboration avec le géant américain, le cloudiste français répond aux attentes de certains clients souhaitant exploiter les outils et l’expertise d’IBM dans un environnement souverain.

Pour rappel, Cloud Temple a obtenu la qualification SecNumCloud au printemps dernier pour son PaaS basé sur Openshift, deux ans après avoir déjà reçu cette même qualification pour son offre IaaS.

watsonx.ai est la solution d’IBM conçue pour déployer et gérer les modèles d’IA. Elle s’appuie sur des modèles commerciaux et open source, notamment les propres modèles Granite d’IBM. Elle comprend aussi des fonctionnalités de gouvernance (watsonx.governance) axées sur la transparence et l’explicabilité des données et des processus d’IA.

« Cette collaboration avec IBM permet à nos clients de tirer parti de l’IA à l’échelle de l’entreprise, en bénéficiant d’une infrastructure qualifiée SecNumCloud qui offre une sécurité maximale et une souveraineté totale sur leurs données », commente dans un communiqué Christophe Lesur, Directeur général de Cloud Temple (photo). « Avec l’intégration récente d’OpenShift, nous offrons une flexibilité sans précédent pour déployer des applications d’IA tout en aidant à assurer des performances optimales, même pour les cas d’usage les plus exigeants. Cette flexibilité s’étend également à l’intégration de bien d’autres solutions d’IBM aidant nos clients à maximiser leur potentiel technologique. »

Cloud Temple n’est pas le premier à jouer la carte de la synergie entre cloud de confiance et fournisseur de technologies d’IA. En mars dernier, Orange Business s’est associée à la startup française LightOn pour proposer une offre SaaS gérée d’IA générative sur sa plateforme Cloud Avenue. Un autre partenariat tricolore a été noué pendant l’été entre 3DS Outscale, filiale de Dassault Systèmes et le spécialiste des LLM Mistral AI.