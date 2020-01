L’acquisition de Red Hat commence à porter ses fruits chez IBM. Après cinq trimestres consécutifs de baisse, le géant d’Armonk a enregistré une modeste croissance de ses résultats. « Nous sommes très satisfaits des six premiers mois de rapprochement entre IBM et Red Hat », a déclaré aux analystes James Kavanaugh, vice-président et directeur financier de la société, citant en exemple les bons résultats des Cloud Paks qui combinent les produits middleware, de sécurité et de gestion IBM avec la plate-forme OpenShift Kubernetes de Red Hat.

Au quatrième trimestre, Big Blue a enregistré un chiffre d’affaires de 21,8 milliards de dollars, en hausse de 0,1%. Ce montant a dépassé les prévisions de Wall Street qui tablait sur 21,64 milliards de dollars. Le bénéfice par action non-GAAP de 4,71 dollars a également légèrement dépassé les prévisions qui étaient de 4,69 dollars. Le bénéfice GAAP s’est établi à 3,7 milliards de dollars, soit 4,11 dollars par action.

L’activité Cloud & Cognitive Software, qui inclut Red Hat a enregistré des revenus de 7,2 milliards de dollars, en hausse de 8,7%. Autre bonne prestation, celle de la division Systèmes, qui comprend le matériel et les logiciels de systèmes d’exploitation, laquelle a généré un chiffre d’affaires de 3,0 milliards de dollars, en hausse de 16,0%. En revanche, toutes les autres activités sont en recul. Avec 4,2 milliards de dollars enregistrés, Global Business Services enregistre une baisse de 0,6%. Global Technology Services, qui devrait bientôt se concentrer sur le cloud hybride, affiche de son côté 6,9 ​​milliards de dollars, soit une baisse de 4,8%. Enfin, la branche financement chute de 25,3% mais ne représente que 301 millions de dollars de revenus.

Les résultats annuels reflètent eux-aussi l’impact de l’acquisition de Red Hat conclue en juillet 2019. Bien que les revenus aient totalisé 77,1 milliards de dollars, soit une baisse de 3,1% d’une année sur l’autre (en hausse de 0,2% après ajustement pour les activités cédées et les devises), le bénéfice net consolidé s’est élevé à 9,4 milliards de dollars, en hausse de 8%, soit 10,57 dollars par action.

Pour l’année 2020, Big Blue s’attend à un résultat par action GAAP d’au moins 10,57 dollars et à un résultat par action non-GAAP supérieur ou égal à 13,35 dollars.

« Nous avons terminé 2019 sur une bonne note, revenant à une croissance globale des revenus au cours du trimestre, tirée par une accélération des performances du cloud », commente dans un communiqué la patronne de la société,Ginni Rometty. « Cela nous positionne pour une croissance soutenue des revenus en 2020 alors que nous continuons à aider nos clients à déplacer leurs charges de travail critiques vers le cloud hybride et à intensifier leurs efforts pour devenir des entreprises cognitives. »