IBM a dépassé les attentes de Wall Street au quatrième trimestre, grâce à la bonne tenue des activités dans le domaine du logiciel et de l’IA. Le géant informatique a déclaré un chiffre d’affaires de 17,55 Md$ contre 17,45 Md$ attendus et en hausse de 1% en glissement annuel. Le bénéfice net s’établit à 2,92 Md$, en baisse de 12% par rapport au bénéfice de 3,28 Md$ enregistré un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est de 3,92$ contre 3,75$ attendus par les analystes.

Par activités, le logiciel a progressé de 10% sur un an à 7,9 Md$, tiré une nouvelle fois par Red Hat en hausse de 16%. En revanche le conseil a diminué de 2% à 5,2 Md$ et l’infrastructure a perdu 8% à 4,3 Md$.

Arvind Krishna, le PDG d’IBM s’est félicité de la croissance à deux chiffres de l’activité logicielle et a souligné la bonne dynamique du « AI book of business » d’IBM avec des réservations qui s’élevaient à 5 Md$ à la fin du quatrième trimestre, en hausse de 2 Md$ par rapport au trimestre précédent.

Le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice atteint 62,8 Md$, là encore avec une hausse de 1% en glissement annuel.

« Avec notre stratégie ciblée, notre portefeuille amélioré et notre culture de l’innovation, nous sommes bien placés pour 2025 », a déclaré Arvind Krishna, qui prévoit une croissance d’au moins 5% du chiffre d’affaires pour le nouvel exercice.