Avec une demande toujours largement supérieure à l’offre, s’approvisionner en puces Nvidia reste un petit exploit. À ce jeu, Microsoft a écrasé la concurrence en 2024. Selon une étude Omdia, dont les résultats ont été publiés par le Financial Times, la firme de Redmond a acheté 485.000 puces de génération Hopper cette année. C’est deux fois plus que tout autre concurrent.

Chez les rivaux américains suivent Meta avec 224.000 puces, puis xAI (200.000), Amazon (196.000) et Google (169.000). Au niveau mondial, les géants chinois Bytedance (maison mère de TikTok) et Tencent se situent en deuxième et troisième position derrière Microsoft, avec environ 230.000 puces chacun. Mais avec les restrictions imposées sur les puces exportées en Chine, ils n’ont eu accès qu’à des puces Hopper moins puissantes.

L’avance de Microsoft sur les puces Nvidia va de pair avec son effort d’investissement dans ses centres de données Azure. Toujours selon Omdia, ses dépenses en capital sur les serveurs ont atteint 31 Md$ en 2024. Il devance là encore Amazon (26 Md$), Google (22 Md$) et Meta (20 Md$). Omdia estime que les dépenses mondiales en serveurs de calculs atteindront 229 Md$ dont 43% iront dans des clusters Nvidia.