Cette semaine, plus de 8 millions d’euros ont été investis dans le secteur des nouvelles technologies révèle eCap Partner. Premier bénéficiaire de ces investissements, l’intégrateur Alticap a levé 4 millions d’euros auprès de BNP Paribas Participation, Normandie Participations, Bpifrance et le CIC. Basé à Caen, ce revendeur Sage, SAP, Cegid, Microsoft, Truxt et Dell opérant sur les régions Normandie, Pays de la Loire, Bretagne et dans le Sud-Ouest affiche une croissance annuelle moyenne de 10%, et ce depuis 10 ans. Il va utiliser ces 4 millions pour des opérations de croissance externe mais aussi pour sa transformation vers le SaaS et le cloud. « La nouvelle répartition du capital permet aux actionnaires d’origine, de conserver la majorité et la gouvernance », précise toutefois dans un communiqué Eric Le Goff, qui préside le groupe depuis sa création en 2000.

De son côté, Pollen Metrology a levé 2 millions d’euros auprès de XAnge, Kreaxi et d’investisseurs privés. Créé en septembre 2014 et basée à Moirans près de Grenoble, la jeune pousse développe des logiciels de métrologie pour la R&D et la production dans le secteur industriel.

Les start-ups Algo (peintures aux algues), Benchr (applications mobiles dédiées au football) et Brennus Analytics (solutions de princing) ont respectivement levé 800.000 euros, 750.000 euros et 500.000 euros, chacune auprès du Crédit Mutuel Arkea et de Breiz Up.

Enfin, l’éditeur de solutions de cryptographie et de sécurisation des réseaux Stratumm a réalisé une levée de fonds dont l’étendue n’est pas dévoilée auprès de BNP Paribas Cardif.