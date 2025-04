La Huawei European Partner Conference 2025 a réuni plus de 1.000 partenaires à Côme en Italie et a été l’occasion pour le géant chinois de valoriser sa stratégie de vente indirecte. La majorité des ventes de sa division Entreprises sont réalisées par l’intermédiaire des partenaires.

Huawei a enregistré l’an dernier une croissance mondiale de 22% à 862,1 milliards de yuans (110 Md€). Face à un marché intérieur atone et un marché étatsunien cadenassé, l’Europe joue un rôle croissant dans ce développement. Le groupe compte déjà 13.000 salariés sur le continent sur un effectif global de 208.000 collaborateurs.

« Les entreprises seront le principal moteur de croissance de Huawei en Europe, c’est pourquoi nous y investirons davantage », a déclaré Willi Song, président de la division Entreprises Europe. « Notre approche consiste toujours à travailler avec des partenaires pour construire un écosystème ouvert. »

Le programme de partenariat compte 4 niveaux : Enregistré, Argent, Or et Diamant, permettant de bénéficier de ressources croissantes. Les partenaires Argent reçoivent un soutien commercial complémentaire, les partenaires Or obtiennent en plus des primes de performance, et des services exclusifs sont réservés aux partenaires Diamant, détaille le fournisseur.

Au niveau technologique, l’accent est mis sur le multicloud, la virtualisation, le cloud distribué et les infrastructure cloud pour l’IA. Les deux programmes GoCloud et GrowCloud sont conçus pour accompagner la migration et stimuler la croissance. Huawei Cloud revendique plus de 6.000 entreprises clientes en Europe.

Malgré sa puissance financière et d’innovation, Huawei rencontre encore bien des obstacles pour imposer son influence en Europe. En mars, son image a été entachée par des soupçons de corruption au sein du Parlement européen. Ses lobbyistes et représentants ont été temporairement privés d’accès aux bâtiments du parlement européen.