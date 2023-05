« Huawei va augmenter ses investissements dans les services et les PME, tout en continuant de soutenir la transformation numérique des grands clients », déclare Sandy Liu, directrice du développement partenaires, Huawei France.

Depuis la pandémie, la maturité technologique des entreprises françaises a fortement progressé. Mais la plupart des organisations de taille moyenne ou intermédiaire n’utilisent pas encore les données pour transformer leurs processus internes et leur modèle commercial, préférant se concentrer sur des solutions pré-intégrées, moins coûteuses et moins complexes à installer. Cette stratégie a l’avantage de permettre le déploiement rapide de projets à petite valeur ajoutée mais entrave leur capacité à profiter des avantages du Big Data ou de l’IA au sein de projets plus complexes.

« Les nouvelles technologies ne cessent d’évoluer et d’être toujours plus performantes. Il est inenvisageable que les PME et ETI – qui représentent près de 50 % des exportations françaises[1] – soient privées des innovations les plus prometteuses par manque de ressources humaines ou financières. Huawei travaille avec un écosystème solide de partenaires locaux afin d’aider les clients, quelle que soit leur taille, à profiter des dernières avancées technologiques de manière individuelle et personnalisée. C’est pourquoi allons augmenter nos investissements dans les services et les PME, tout continuant de soutenir la transformation numérique des grands clients », explique Sandy Liu directrice du développement partenaires, Huawei France.

Fidèle à son engagement en faveur de l’innovation collaborative, Huawei a fait de la montée en compétences de son réseau de distribution une priorité. Son objectif est ainsi afin de favoriser le développement de nouvelles solutions verticales et de nouveaux modèles de services. « Les exigences des entreprises en matière de numérique évoluent, les technologies aussi et c’est notre responsabilité, en tant que fournisseur mondial de solutions ICT, d’aider nos partenaires à anticiper ces changements, » continue Sandy Liu. Huawei a notamment mis en place le programme Huawei Empower Program qui renforce l’accompagnement déjà fourni à ses partenaires en matière de R&D, de marketing, de ventes, d’approvisionnement et de services. Soutenu par une équipe de plus de 600 développeurs de solutions, près de 35 millions de dollars d’investissements et 11 OpenLabs dans le monde (dont un en France), ce programme est pensé comme un incubateur de co-innovation et co-développement afin d’accélérer le déploiement de scénarios d’application dans toutes les industries : commerce, fabrication, finance, santé, secteur public, etc.

Les partenaires de Huawei peuvent aussi compter sur la capacité d’innovation unique de l’entreprise. En 2022, Huawei a investi 23,5 milliards de dollars en R&D, soit 25,1 % de son chiffre d’affaires. Cet engagement lui permet de compter parmi les entreprises les plus innovantes au monde dans de nombreux domaines, notamment les réseaux fixes et mobiles, le stockage, la gestion des données ou encore les communications unifiées. Récemment, Huawei a par exemple annoncé le lancement de sa solution Huawei AirEngine Wi-Fi 7 qui, en offrant l’accès à une bande passante de 320 Hz et des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps, permettra de connecter jusqu’à 120 équipements sur un seul routeur sans perte de performance. Côté gestion des données, Huawei a mis sur le marché les solutions OceanStor Dorado 2000 et OceanProtect X3000 qui profitent de ses toutes dernières innovations. Respectivement dédiées au stockage primaire et à la sauvegarde, elles adressent les principaux défis auxquels sont confrontées les PME en matière de stockage en garantissant des performances et une stabilité élevées tout en réduisant les coûts de fonctionnement et d’entretien. Les gammes OceanStor Dorado et OceanProtect peuvent bénéficier de Huawei Ransomware Protection, nouvel arrivant dans le portefeuille de Huawei qui détecte les ransomwares avec un taux de fiabilité de 99 % grâce au machine learning.

« Les entreprises vont devoir relever trois défis importants dans un avenir proche. Tout d’abord, elles devront se préparer à une variété grandissante de de scénarios d’application des données, pour intégrer les bases de données distribuées, le big data et les technologies d’IA. D’autre part, elles devront apprendre à traiter les données de manière dynamique pour en tirer le meilleur. Pour cela, elles auront besoin d’une analyse et d’un traitement des données en temps réel plus rapides. Le dernier grand défi, le plus difficile à résoudre, est la demande de résilience contre les cybermenaces. Accompagné de ses partenaires, Huawei a pour ambition de proposer un accompagnement complet pour couvrir tous ces besoins, » conclut Sandy Liu.

La cybersécurité, une priorité chez Huawei

Huawei a adopté l’approche « security by design » qui prend en compte des notions de risque, cybersécurité et gestion de la vie privée, depuis la conception des produits et solutions jusqu’à leur mise en exploitation. C’est un principe fondateur pour ses équipes de R&D et qui concerne tous les équipements développés par l’entreprise, des infrastructures réseaux jusqu’aux smartphones ou montres connectées. Huawei détient plus de 400 certifications délivrées par des organismes de référence comme l’ANSSI, qui démontrent sa conformité aux normes internationales et garantissent la robustesse de ses processus internes.

Rencontrez les équipes de Huawei France et découvrez son portefeuille complet lors du Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023

Le Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023 présentera les dernières technologies et solutions de Huawei destinées à accélérer la transformation numérique des entreprises. Les participants pourront assister à des démonstrations directes des produits Huawei et bénéficier de conseils d’experts. Le Roadshow 2023 permettra de réunir les clients, les partenaires et les experts de l’industrie autour des grandes tendances sectorielles et des défis propres à chaque industrie.

[1] Selon le rapport « Performance des PME et ETI exportatrices françaises 2021 » publié par La Team France Export publié en novembre 2022