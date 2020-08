HPE vient de publier les résultats financiers de son troisième trimestre fiscal 2020, clos le 31 juillet. Le chiffre d’affaires s’est établi à 6,8 milliards de dollars, en baisse de 6% par rapport à la même période de l’année dernière (-4% après ajustement des taux de change). Le bénéfice net ressort à 419 M$ (9 M$ en normes comptables généralement admises).

HPE met en avant la hausse de 11% de ses revenus récurrents (revenue run-rate ou ARR) à 528 millions de dollars. HPE réitère au passage son objectif de croissance de ses revenus récurrents de 30 à 40% par an jusqu’en 2022.

Dans le détail, les revenus de son activité serveurs (compute) est resté stable d’une année sur l’autre (+1% après ajustement du taux de change), avec 3,4 milliards de dollars de revenus. Les revenus issus de son activité stockage sont en baisse de 10% (-9% après ajustement du taux de change) à 1,1 milliard de dollars. Les services financiers sont en baisse de 9% à 811 millions de dollars, l’activité Intelligent Edge (mobilité, sécurité, analytique…) recule de 12% à 684 millions de dollars, l’activité calcul haute performance et systèmes critiques progresse de 3% à 649 millions de dollars, et les services professionnels (y compris le conseil) reculent de 7% à 226 millions de dollars. À noter que pour la grande majorité de ses activités, HPE a vu sa marge d’exploitation baisser.

HPE affiche néanmoins sa satisfaction devant l’amélioration de son activité par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires affiche ainsi une croissance séquentielle de 13% et le résultat d’exploitation de progresse de 8% (à 2,1 milliards de dollars). HPE note que son arriéré de commandes s’est dégonflé de 500 M$ par rapport au trimestre précédent grâce à une meilleure exécution de la chaîne d’approvisionnement. HPE constate également une accélération de la dynamique dans certains domaines d’investissement clés : comme GreenLake, dont les commandes sont en hausse de 80%.

« Nos résultats du troisième trimestre sont marqués par une exécution solide et une croissance séquentielle », a déclaré Antonio Neri, président et directeur général de Hewlett Packard Enterprise dans un communiqué. « Nous avons considérablement amélioré l’exécution opérationnelle et de la chaîne d’approvisionnement et accéléré notre programme d’innovation avec l’introduction des solutions de services cloud HPE GreenLake, notre nouveau portefeuille de logiciels HPE Ezmeral et notre acquisition prévue du leader du SD-WAN Silver Peak. Et de conclure : « Nous avons […] accéléré notre pivot as-a-service avec une forte croissance du revenu récurrent et un nombre record de commandes de services HPE GreenLake ».