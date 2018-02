Affuence record pour le nouveau tour de France HPE en régions qui a démarré le 13 février dernier à Marseille. Cent vingt personnes se sont pressées sur cette première étape et une centaine s’est déplacée quelques jours plus tard sur l’étape de Strasbourg. Et déjà plus de 600 personnes se sont préinscrites sur les cinq étapes à suivre (Lyon le 5 mars, Toulouse le 8, Bordeaux le 13, Lille le 20 et Nantes le 22). Sur l’ensemble de l’évenement, HPE pense ainsi atteindre le millier de participants cumulés. Des fréquentations que le constructeur n’avait jamais eu auparavant sur un tour de France en régions.

La clé du succès : moins de slides, de l’interactivité et, surtout, des témoignages clients dispensés dans les locaux mêmes des clients. L’étape marseillaise s’est ainsi déroulée au palais des congrès et des expositions Channot, qui s’appuie sur l’offre HPE pour fournir une connectivité Wifi à ses usagers. À Strasbourg, c’est la clinique Rhéna, qui a récemment transformé son SI et consolidé son infrastructure (serveur, stockage et Wifi), qui a accueilli l’événement. L’étape du 5 mars se tiendra à l’Université Catholique de Lyon (UCLY), celle de Toulouse dans les locaux de Météo France et celle de Bordeaux à la Cité du vin.

« Les partenaires ont tendance à ne plus venir aux présentations corporate traditionnelles », remarque Emmanuel Royer, directeur des ventes indirectes France de HPE, artisan de cette formule renouvelée. La matinée est consacrée à des tête-à-têtes avec les partenaires et l’après-midi aux sessions clients. Principe de ces sessions : le client décrit son besoin initial et explique ensuite comment le partenaire qu’il a sélectionné à répondu à ce besoin. « Finalement, la principale difficulté pour les clients, c’est souvent de prendre la parole en public », poursuit Emmanuel Royer.

Certains ont aussi du mal à mettre à notre disposition une salle assez grande pour accueillir l’événement. Ce fut le cas par exemple à Strasbourg d’ERT Technologies, qui avait acheté une solution Simplivity. Faute d’espace, ce fut Rhéna qui a accueilli l’étape. Mais ERT a pu témoigner sur une vidéo qui a été diffusée lors de l’étape. D’autres vidéo de témoignages clients sont également diffusées à chaque étape, notamment celui de DS Automobiles, qui explique comment les solutions de HPE lui permettent de capter, stocker et traiter les données émanant des multiples capteurs de ses Formules E.

Ce tour de France est l’occasion pour HPE d’évoquer son actualité produit – et notamment ses nouvelles offres SMB – et les nouveautés de son programme partenaires. Le constructeur a ainsi annoncé une promotion sur son offre Nimble de base permettant à ses partenaires certifiés d’acquérir une baie à très bas prix et se la faire rembourser intégralement après cinq ventes. HPE revendique déjà 40 à 50 baies Nimble vendues en France depuis le rachat de la société l’année dernière.