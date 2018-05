Face à la demande, HPE France a finalement décidé de prolonger son tour de France partenaires de mars dernier en y ajoutant une étape parisienne. Celle-ci aura lieu le 24 mai prochain au Cinema Gaumont de l’Aquaboulevard. Un lieu choisi pour sa proximité avec le parc des expositions de la Porte de Versailles où se tiendra au même moment Vivatech, le salon de l’innovation.

Pour HPE France, c’est l’opportunité de partager un cas client et ses dernières actualités produits et programme avec ses partenaires, conformément au concept décliné sur les autres étapes du tour, et de convier dans la foulée les quelque 250 participants prévus sur le salon Vivatech pour y découvrir un concentré de ses dernières innovations, notamment en matière de photonique, d’intelligence artificielle et de Cloud hybride.

Munis de leur Pass, les participants pourront ensuite circuler librement sur l’espace d’exposition du salon, qui attend 80.000 visiteurs, 8.000 startups et qui sera marqué par les interventions de Satya Nadella (Microsoft), Ginny Rometti (IBM), Bill McDermott (SAP) et Dara Khosrowshahi (Uber).

Emmanuel Royer, directeur des ventes indirectes de HPE France, précise que, dans sa formule 2018, le tour de France partenaires HPE a enregistré une affluence en hausse de 25% par rapport aux années précédentes, avec plus de 900 participants cumulés sur les sept premières étapes (Marseille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille et Nantes). Un record !