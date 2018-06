En octobre 2016, HP lançait un plan visant à réduire les frais de l’entreprise de 10 milliards de dollars. La suppression de 3.000 à 4.000 postes était alors programmée sur la période 2017-2019. Ces suppressions s’ajoutaient aux 3.000 déjà réalisées dans le cadre d’un premier plan remontant au mois de février 2016.

Mais pour le constructeur, le compte n’y est toujours pas. Ce sont finalement entre 4.500 et 5.000 personnes qui partiront avant la fin de l’année prochaine, ce qui devrait permettre à HP de réaliser entre 200 et 300 millions d’économies dès 2020. Une charge de 700 millions de dollars, et non plus de 500 millions de dollars, liée à ces licenciements est prévue. HP n’a pas indiqué quelles professions, ni quelles zones géographiques étaient concernées.

En tête du marché du PC en termes de livraisons, la firme de Palo Alto a clos le 30 avril dernier son deuxième trimestre 2018 avec un chiffre d’affaires de 14,0 milliards de dollars, en croissance de 13% sur un an et supérieur aux attentes des analystes. Il s’agissait du cinquième trimestre consécutif de hausse. Le bénéfice GAAP bondissait de 89,3% pour s’établir à 1,06 milliard de dollars.