L’année 2017 a encore été une année riche en terme d’actualité pour l’écosystème IT. Florilège des dix articles les plus lus sur Channelnews en 2017.

L’infogérance est morte, vive la gestion d’infrastructures

Article du 21-09-2017

Dans une tribune Jean-Marie Simonin, en charge du Cloud & DevOps Business Development chez IPPON, explique qu’après avoir piloté la réorganisation du pôle infogérance d’Ippon et avoir mené plusieurs missions de conseil pour des grands comptes, il a acquis la conviction que l’on peut migrer d’un modèle d’infogérance classique à un modèle d’infrastructure management en mode DevOps sans perdre ses compétences infras et sans nécessairement basculer dans le Cloud. Lire la tribune.

Les salariés d’Econocom-Osiatis France pétitionnent pour dénoncer la suppression de leur participation

Article du 26-06-2017

Décidément, chez Econocom, les actionnaires sont à la fête mais pas les salariés. Alors que les dividendes des premiers vont encore gonfler de 14% cette année (33% en deux ans) avec une enveloppe globale de 25 M€ (soit 20 centimes par action), les quelque 3.300 salariés d’Econocom Osiatis France, principale entité d’Econocom dans l’hexagone, viennent d’apprendre que, pour la première fois cette année, ils ne toucheraient pas de prime de participation aux bénéfices. Lire la suite.

Les 100 champions tricolores de la croissance IT selon Statista/Lesechos.fr

Article du 07-02-2017

Nous publions un top 100 des entreprises basées en France et appartenant au secteur des technologies de l’information ayant enregistré la plus forte croissance au cours de la période 2012-2015 tiré du top 500 des « champions de la croissance » de Lesechos.fr publié le 3 février 2017. Lire la suite.

Confronté à un gros bug sur une partie de ses produits, Cisco refuse d’en supporter tous les frais

Article du 08-02-2017

On connaissait l’obsolescence programmé destinée à réduire la durée de vie d’un équipement pour accélérer son remplacement. Des clients Cisco risquent quant à eux d’être victimes de ce que l’on pourrait qualifier d’obsolescence programmée involontaire… Lire la suite.

L’attaque du malware visant CCleaner serait beaucoup plus sérieuse qu’annoncée

Article du 25-09-2017

L’attaque du logiciel malveillant visant les utilisateurs de CCleaner serait plus importante que ce qui avait été annoncé. C’est ce qu’affirment les spécialistes du Talos Intelligence Group, l’équipe de Cisco en charge de l’analyse des cyberattaques qui a découvert le malware… Lire la suite.

OVH rachète l’activité vCloud Air de VMware

Article du 04-04-2017

Quelques jours plus tôt on aurait pu croire à un poisson d’avril. OVH va acquérir la plateforme IaaS basée sur vSphere vCloud Air de VMware. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. VMware cède ses centres de données, ses opérations, ainsi que ses équipes dédiées… Lire la suite.

La GDPR en passe de s’imposer comme le sujet majeur pour les prestataires IT ces 12 prochains mois

Article du 12-06-2017

À l’instar du bug de l’an 2000, qui avait fini par mettre tout l’écosystème IT en état de surchaufe durant les mois précédent l’échéance, la GDPR, le règlement général de l’UE sur la protection des données, qui entre en vigueur le 25 mai 2018, pourrait bien devenir le sujet de préoccupation numéro un de nombreux prestataires informatiques ces douze prochains mois… Lire la suite.

Les 70 principales opérations de fusion-acquisition IT en 2016

Article du 02-01-2017

Le marché des fusions-acquisitions dans le secteur IT a littéralement flambé en 2016 avec près de 70 opérations portant sur des entreprises de plus de 1 M€ de chiffre d’affaires. Cela représente un volume total de plus de 3 milliards de chiffre d’affaires cumulé ayant changé de mains au cours de l’année… Lire la suite.

L’annonce de la mort du channel IT est exagérée mais elle n’est pas dénuée de fondement

Article du 02-11-2017

Depuis les premiers PC jusqu’aux derniers rançongiciels, les revendeurs informatiques ont fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation. Tout en développant des compétences éminentes dans de nombreux domaines critiques, ils sont passé d’un modèle fondé sur la revente, l’installation et la maintenance de produits à un modèle… Lire la suite.

WannaCrypt : les enseignements d’une attaque sans précédent

Article du 15-05-2017

De l’avis unanime des spécialistes, l’attaque du rançongiciel WannaCrypt qui s’est déclenchée vendredi juste avant le week-end était d’une ampleur et d’une rapidité inédite. ll ne lui a suffi que de quelques heures pour se répandre dans le monde entier, infectant pas moins de 200.000 ordinateurs… Lire la suite.