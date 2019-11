Voilà qui va apporter un peu d’eau au moulin de HP mais par ailleurs ne fait que renforcer la convoitise de Xerox – qui a annoncé mardi le lancement de son OPA hostile – à l’égard du constructeur. Malgré un nouveau recul de son activité Impression, HP a enregistré au quatrième trimestre une légère progression de son chiffre d’affaires. Celui-ci, ainsi que le bénéfice non-GAAP, se sont même révélés supérieurs aux prévisions des analystes.

Le chiffre d’affaires a progressé de 0,3% à 15,41 milliards de dollars, alors que Wall Street s’attendait à 15,25 milliards de dollars. L’activité Systèmes personnels a généré 10,43 milliards de dollars, contre 10,06 milliards de dollars un an plus tôt, soit une croissance de 6%. Les analystes penchaient pour 10,29 milliards de dollars. En revanche, l’activité Impression a vu ses revenus reculer de 6% à 4,98 milliards de dollars.

Impacté notamment par des frais de restructuration et d’immobilisation incorporelles, le bénéfice GAAP est tombé à 388 millions de dollars, ou 0,26 dollar par action, contre 1,45 milliard de dollars, ou 0,91 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice non-GAAP progresse quant à lui de 4% à 899 millions de dollars ou 0,60 dollar par action.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus ont grimpé de 0,4% pour atteindre 58,76 milliards de dollars. L’activité Systèmes personnels a généré 38,69 milliards de dollars, contre 37,66 milliards de dollars un an plus tôt, soit une croissance de 3%. Sans surprise, l’activité Impression a vu de son côté ses revenus baisser de 4% à 20,07 milliards de dollars.

Subissant notamment l’impact des frais de restructuration et d’immobilisation incorporelles, le bénéfice GAAP est tombé à 3,15 milliards de dollars, ou 2,07 dollars par action, contre 15,33 milliards de dollars, ou 3,26 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice non-GAAP progresse quant à lui de 3% à 3,41 milliards de dollars ou 2,24 dollars par action.

Les revenus trimestriels ont dopé les actions du constructeur, dont le cours a augmenté de 2,2% à 20,50 dollars dans les échanges après-bourse.