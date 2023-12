La France, pays pilote pour HP en matière de reconditionné. C’est en effet en France que HP a choisi de lancer Revitalize, sa marque de PC reconditionnés. Les PC seront disponibles dans les prochains jours chez les grossistes habituels de la marque (TD Synnex, Ingram Micro et Also).

Dans un premier temps, HP a fait le choix de ne proposer qu’un seul modèle : l’Elitebook 840 G5. Un portable plutôt haut de gamme, sorti initialement dans les années 2018-2019, qui présente l’avantage d’embarquer des matériaux durables (aluminium), d’être réparable et d’être compatible Windows 10, souligne Clémentine Rivoal, cheffe transformation chez HP (photo), qui suit ce projet depuis un an.

HP s’approvisionne en produits réformés auprès des spécialistes de la location évolutive (leasers) et des courtiers mais également directement auprès de ses clients via son service device recovery. Pour leur remise en état, HP s’est adressé au prestataire hongrois qui reconditionne déjà tous les postes de travail de ses employés depuis 2020. Mais, soucieux d’être vertueux sur le plan social et environnemental, le constructeur a demandé à ce dernier d’installer sa chaine de reconditionnement en France. Ce qu’il a fait.

Les PC sont remis à niveau de façon à pouvoir repartir pour un cycle d’utilisation de trois ans. Les composants défectueux ou fatigués sont remplacés. C’est le cas notamment des batteries n’atteignant pas 80% de leur capacité d’origine. Au départ, les PC seront optimisés avec des pièces neuves. Mais il est prévu de constituer une banque de pièces d’occasion en procédant à l’extraction des pièces fonctionnelles des machines non réparables.

Les PC Revitalize seront proposés à un tarif de l’ordre de 50% de celui du prix d’une machine neuve avec une garantie constructeur d’un an. En vitesse de croisière, HP espère en écouler 2.000 à 3.000 par mois – soit environ 10% à 15% de ce qu’il vend en neuf via son réseau de distribution.

Si la France est pilote sur ce projet, c’est parce que c’est elle qui, la première, a identifié il y a deux ans une demande croissante de PC reconditionnés pour répondre à la stratégie de baisse des émissions carbone des entreprises et à la nécessité de se mettre en adéquation avec la loi AGEC pour les collectivités. La conception de l’offre a été confiée aux équipes centrales en charge du développement des produits et des services mais sur la base d’un cahier des charges établi par la France.

Cette offre s’insère dans une ligne de services baptisée HP renew services créée cette année au sein de l’organisation qui a vocation à développer des offres en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone que le constructeur vise pour 2040. Outre ses PC Revitalize, HP propose ainsi un care pack Carbon neutral, qui permet de compenser l’empreinte carbone d’un produit acheté de sa conception à sa livraison.

HP prévoit d’étoffer rapidement son offre Revitalize en proposant des extensions de garantie ad hoc, des services de personnalisation et un service de reconditionnement sur mesure pour ses grands clients.