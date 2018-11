HP vient de dévoiler les résultats du quatrième trimestre de son exercice 2018 décalé. Porté par de bonnes ventes, la firme de Palo Alto est en ligne avec les prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires bondit de 10% à 15,37 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP passe en un an de 660 millions de dollars à 1,45 milliard de dollars.

Avec 10,06 milliards de dollars, la division Personal Systems affiche des revenus en hausse de 11% par rapport à l’année précédente (+10% à taux de change constant), avec une marge d’exploitation de 3,8%. Le nombre d’unités livrées a progressé de 6%, avec des ordinateurs portables en hausse de 8% et des ordinateurs de bureau en hausse de 2%.

Le chiffre d’affaires de l’activité impression est de 5,30 milliards de dollars, soit une progression de 9% par rapport à l’année précédente (+8% à taux de change constant), avec une marge opérationnelle de 16,1%. Le nombre total d’unités livrées a augmenté de 11%, les ventes de solutions professionnelles bondissant de 85% et les unités grand public progressant de 3%. Totalisant 3,39 milliards de dollars, le chiffre d’affaires généré par les fournitures est en hausse de 7% (+6% à taux de change constant).

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus atteignent 58,47 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 12%. Le bénéfice net fait plus que doubler et affiche 5,33 milliards de dollars, contre 2,53 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes de la division Personnal Systems génèrent 37,66 milliards de dollars, celles de la division Printing 20,81 milliards de dollars.

« À l’issue de l’exercice 2018, je suis fier des résultats obtenus. Ce furent un trimestre solide et une année exceptionnelle pour HP », a commenté le CEO d’HP Inc, Dion Weisler au cours de sa conférence avec des analystes. « Nos résultats démontrent une performance opérationnelle soutenue, un politique d’investissement disciplinée et une gestion prudente des coûts. La croissance de nos activités principales et de notre stratégie future fonctionnent. Nous sommes bien placés pour un succès continu au travers de nos catégories de produits et de nos régions. »