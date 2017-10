Après une progression de 15% au premier semestre, on attendait avec intérêt la publication des résultats du troisième trimestre de Computacenter. Le groupe n’a pas déçu. Avec 931 millions de livres (environ 1,057 milliard d’euros) engrangés au cours de la période, son chiffre d’affaires bondit de 27% et de 20% à taux de change constants. Depuis le début de l’année, la croissance atteint ainsi 18% et 12% à taux de change constants.

Au cours du trimestre, les revenus des services ont progressé de 15% et de 9% à taux de change constants. L’activité distribution a quant à elle vu son chiffre d’affaires grimper de 33% et de 25% à taux de change constants. Des chiffres en ligne avec les prévisions du conseil d’administration précise un communiqué.

Une filiale se distingue et participe activement à cette croissance : la France. Son chiffre d’affaires s’est en effet envolé de 34% à taux de change constant et de 48% en données publiées pour atteindre 127 million de livres, soit en euros approximativement 144,27 millions sur base d’un taux de change de 1,13590 euro pour une livre. Depuis le 1er janvier la progression est ainsi de 12% à taux de change constant et de 22% en données publiées. Les revenus des services augmentent de 16% à taux de change constant et de 26% en données publiées. Les revenus provenant de la distribution bondissent de 39% à taux de change constant et de 54% en données publiées.

Avec 335 millions de livres, la maison-mère enregistre une progression plus modeste de 8%. L’Allemagne voit quant à elle son chiffre d’affaires s’envoler de 26% à taux de change constant et de 40% en données publiées pour atteindre 453 millions de livres, soit approximativement 514,56 millions d’euros.

Au 30 septembre, le groupe britannique avait en caisse 151,5 millions de livres, soit environ 172,09 millions d’euros.

La direction ne communique pas de prévisions précises pour l’exercice en cours « le quatrième trimestre 2017 s’avérant difficilement comparable à 2016 ou à tout autre trimestre de l’année » mais s’attend à une performance record.