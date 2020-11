A l’issue de son exercice 2020, HP annonce un chiffre d’affaires net annuel de 56,6 milliards de dollars, en baisse de 3,6% (de 2,3% à taux de change constants). Le bénéfice net GAAP par action est de 2,00 dollars, contre 2,07 un an plus tôt. Il est toutefois supérieur aux prévisions qui étaient de 1,83 à 1,87 dollar. Le bénéfice net par action non-GAAP est de 2,28 dollars, en hausse par rapport aux 2,24 dollars enregistré un an auparavant. Il est également supérieur aux attentes qui étaient de 2,16 à 2,20 dollars. Le bénéfice net par action non-GAAP exclut des ajustements après impôts de 390 millions dollars, ou 0,28 dollar par action, liés à la restructuration et autres charges, notamment d’acquisition, l’amortissement des actifs incorporels, le règlement du régime à prestations définies, les crédits et charges de retraite hors exploitation, les frais d’extinction de dette et les ajustements fiscaux.

Cette résilience, le constructeur la doit surtout à un quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, en baisse de 1,0% (en hausse de 0,1% à taux de change constants) sur un an et en hausse de 7% en séquentiel.

Lors de la présentation des résultats, le CEO Enrique Lores a regretté les contraintes d’approvisionnement qui n’ont pas permis d’honorer toutes les demandes aussi bien de PC que de solutions d’impression, rapporte Channel Partner Insight. « La différence entre l’offre et la demande ne s’est pas réduite ; elle a en réalité augmenté », a-t-il déclaré. « La demande est un vrai moteur et continue de croître. Nous prévoyons que cette situation se poursuivra au moins pendant la première moitié de notre exercice 2021. »

Le chiffre d’affaires des ordinateurs personnels s’est établi à 10,4 milliards de dollars, stable d’une année sur l’autre (en hausse de 1% à taux de change constant) avec une marge opérationnelle de 5,1%. Les revenus des ventes grand public ont augmenté de 24% ceux des ventes aux entreprises ont en revanche baissé de 12%. Les livraisons ont augmenté de 7%, les notebooks affichant une hausse de 25%, les desktops enregistrant une baisse de 31%.

Le chiffre d’affaires des systèmes d’impression a atteint 4,8 milliards de dollars, en baisse de 3% d’une année sur l’autre (de 2% à taux de change constant) avec une marge d’exploitation de 14,8%. Les livraisons totales ont augmenté de 14%, les solutions grand public affichant une hausse de 18%, les solutions professionnelles enregistrant une baisse de 10%. Le chiffre d’affaires des fournitures est en baisse de 1% (stable à taux de change constant).

Pour le premier trimestre de l’exercice 2021, HP estime que le BPA net GAAP se situera entre 0,58 et 0,64 dollar et que le BPA non-GAAP sera compris entre 0,64 et 0,70 dollar. Les estimations du BPA non-GAAP excluent 0,06 dollar par action de charges.