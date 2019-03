HP Inc nous avait habitué à mieux. Au cours du premier trimestre de son exercice 2019, la firme de Palo Alto a enregistré un chiffre d’affaires de 14,71 milliards de dollars en petite croissance de 1% sur un an. Impacté par des ajustements fiscaux, le bénéfice net GAAP chute de 59% à 803 millions de dollars. Le bénéfice net GAAP dilué par action sombre de 56% à 0,51 dollars, un chiffre toutefois supérieur aux prévisions qui étaient de 0,46 à 0,49 dollar.

Le chiffre d’affaires dégagé par Personal Systems a augmenté de 2% par rapport à l’année précédente (+ 3% à taux de change constant) à 9,66 milliards de dollars avec une marge opérationnelle de 4,2%. Les ventes aux entreprises ont augmenté de 3%, le chiffre d’affaires généré par les consommateurs a quant à lui progressé de 1%. Le nombre total d’unités livrées a diminué de 3%, celui des ordinateurs portables baissant de 1% et celui des ordinateurs de bureau reculant de 8%.

Avec 5,06 milliards de dollars, les revenus générés par les systèmes d’impression sont globalement stables par rapport à l’année précédente (baisse de 0,7% à taux de change constant) avec une marge opérationnelle de 16,2%. Le nombre total d’unités livrées a augmenté de 3%, les solutions professionnelles étant en hausse de 4% et les solutions grand public en hausse de 2%. En revanche, le chiffre d’affaires provenant des fournitures est en baisse de 3%. « De plus en plus de clients professionnels achètent des fournitures en ligne. Et même si nous détenons une part importante des ventes en ligne, ce pourcentage est inférieur à celui de nos ventes par les revendeurs traditionnels et par les détaillants en magasin », a expliqué le CEO Dion Weisler, aux analystes. « Les préférences omnicanales et des consommateurs d’acheter en ligne ne sont certainement pas nouvelles, mais ce que nous constatons c’est que davantage de clients professionnels achètent en ligne. » Le dirigeant a indiqué que l’entreprise allait s’adapter à cette évolution en augmentant les opérations de marketing ciblées et en réduisant les stocks.

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2019, HP Inc estime que le bénéfice net dilué par action GAAP sera compris entre 0,45 dollar et 0,48 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, le constructeur revoit ses prévisions à la baisse et s’attend à un bénéfice net dilué par action GAAP situé entre 2,00 dollars et 2,10 dollars. Il tablait précédemment sur un bénéfice net dilué par action GAAP compris entre 2,12 et 2,22 dollars.