Le grossiste à valeur ajoutée lyonnais référence la plateforme de cybersécurité de la startup française Cybershen. Développée par des experts issus du terrain (RSSI, secteur public, santé), la solution se veut tout-en-un et accessible. Elle cible en priorité les TPE et PME, ainsi que les collectivités et établissements de santé.

Combinant un agent léger installé sur les postes et une plateforme SaaS centralisée, elle réunit des fonctions de filtrage des flux malveillants (Secure Web Gateway), de gestion de la posture des postes, d’audit de la surface externe (EASM), de scanner de vulnérabilités et de sécurité des outils collaboratifs tels que Microsoft 365 et Google Workspace..

« Cette solution répond parfaitement aux besoins de nos partenaires souhaitant proposer une cybersécurité accessible, souveraine et adaptée aux structures de petites tailles, souvent mal préparées à la lutte contre la cybercriminalité », déclare Frédéric Cluzeau, Président d’Hermitage Solutions.

Son modèle « MSP-ready » et multitenant permettra de l’intégrer efficacement à l’offre des fournisseurs de services gérés. Les partenaires disposeront par ailleurs d’un accompagnement complet incluant formations, support avant-vente et ressources marketing.

Pour Amré Abou Ali, CEO de Cybershen, ce partenariat vise à « démocratiser l’accès à une cybersécurité efficace, avec une forte valeur pour l’écosystème de distribution ».​