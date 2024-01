Hardis Group vient d’achever son exercice fiscal 2023 sur une nouvelle croissance de 23% (dont 13% d’organique) par rapport à l’exercice 2022. En deux ans, le chiffre d’affaires a ainsi progressé de 43% pour atteindre 190 M€. Et l’effectif a suivi une progression comparable, passant d’un peu plus de 1.200 salariés à près de 1.700 aujourd’hui.

Dans le détail, le groupe progresse sur ses trois métiers : les services (+13%), l’édition de logiciels de gestion logistique (+8,5%) et l’intégration Salesforce (+31%). Avec 700 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 93,8 M€, les services restent son premier pôle d’activité.

Si ses services d’intégration de logiciels, l’un de ses deux métiers historiques avec l’édition de logiciels, demeurent prépondérants, avec 400 collaborateurs et une croissance de 13%, c’est ses unités d’affaires dédiées l’une au secteur de l’assurance et des services financiers et l’autre aux infrastructures et à l’hébergement cloud qui enregistrent les plus fortes accélérations (+29% pour la première et +16% pour la seconde).

L’ESN grenobloise recueille ainsi les fruits de ses investissements des dernières années : l’unité d’affaires dédiée au secteur de l’assurance et des services financiers a été créée en 2018 et emploie aujourd’hui 80 salariés.

Quant à son unité d’affaires infrastructures et hébergement cloud, qui regroupe 150 collaborateurs et pèse 35 M€ de chiffre d’affaires annuel, elle bénéficie de la montée en puissance du groupe sur le Cloud public (avec notamment Google Cloud et Microsoft Azure), la donnée (avec Talend et Snowflake) et la sécurité, explique Nicolas Odet, président d’Hardis Group (photo).

Derrière les services, arrive son activité édition de logiciels de gestion logistique, qui compte désormais 600 collaborateurs et pèse plus de 60 M€ de chiffre d’affaires annuel. L’exercice a été marqué par l’acquisition de l’Espagnol Sislog, éditeur d’une solution d’optimisation logistique des entrepôts, qui lui a permis de devenir leader en Espagne et de consolider sa place de numéro trois européen.

Si sa croissance de 8,5% semble modeste au regard de la croissance du reste du groupe, elle ne reflète pas la véritable accélération de ses ventes de licences et de souscriptions constatée à partir du printemps (+34% sur l’exercice). Une croissance stimulée par le déploiement de sa solution à l’international par de grands prestataires logistiques tels que GXO Logistics, FM Logistic, ID Logistics, mais également de grands industriels tels que Duracell, Renault ou des géants du luxe.

Pour faire face à la demande, Hardis a engagé des négociations avec plusieurs grands intégrateurs internationaux qui vont prendre son relais à l’international. L’implantation d’une filiale aux USA est également envisagée pour le premier semestre 2024.

Quant à son activité intégration Salesforce, elle a évidemment bénéficié des rachats de Carrenet et du Polonais Cloudity en 2022. Elle emploie 300 consultants, principalement en France et en Pologne, et pèse 29,1 M€ de chiffre d’affaires. Malgré un léger tassement du marché Salesforce fin 2023, cette activité devrait conserver une dynamique de croissance forte sur l’exercice en cours grâce à la signature de plusieurs grosses affaires fin 2023.