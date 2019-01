L’ESN Groupe Ténor annonce l’acquisition des activités cloud et infrastructures IT de PICA et de sa filiale Vendôme Solutions. PICA, qui existe depuis 1995, réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,5 millions d’euros au travers de ses agences de Besançon et de Dijon. La société Vendôme Solutions, est quant à elle un spécialiste de l’hébergement et de la conception de datacenters.

PICA opérera, à moyen terme, sous la dénomination Coronis, filiale du Groupe Ténor pour les métiers de l’intégration des infrastructures IT & Services associés. Elle restera sous l’autorité de son dirigeant actuel, Bernard Aubertin. Vendôme Solutions restera quant à elle une filiale autonome du groupe Ténor.

« Avec ces deux opérations, nous renforçons nos métiers autour du cloud et des infrastructures IT et accélérons le développement du groupe. D’autres opérations de croissance externe, notamment à l’international, sont en cours de finalisation et vont nous permettre d’atteindre notre objectif de CA à 60 millions d’euros à l’horizon 2021 », commentent dans un communiqué Nizar Alachbili, président du groupe Ténor et Maxime Voirin, président exécutif.

Présent en France, en Suisse et en Espagne, Groupe Ténor réalise un chiffre de 20 millions d’euros au travers de ses 120 collaborateurs.