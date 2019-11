Le Groupe Ténor annonce l’acquisition et l’augmentation de capital de la société ISS qui dévient « Ténor Afrique ». Basée à Tunis, la société ISS est le Master distributeur des solutions DIVALTO en Afrique depuis 2014. La société ISSolutions a développé un écosystème d’une dizaine de partenaires intégrateurs en Tunisie, Algérie et Maroc avec une centaine de clients finaux.

Avec cette acquisition, Le Groupe Ténor poursuit sa dynamique de croissance et son développement à l’international. Le Groupe Ténor renforce aussi son partenariat avec l’éditeur Divalto dont il est devenu le premier partenaire intégrateur en France depuis 2017.

Vivian Apesteguy, Directeur Général du Groupe Ténor commente : « Nous croyons dans l’avenir africain des solutions Divalto et dans la maturité du marché africain des ERP et des solutions de gestion. Notre relation privilégiée avec l’éditeur Divalto se voit renforcée avec cette opération. En plus des solutions Divalto, nous souhaitons offrir à nos clients et partenaires africains les solutions digitales, infrastructures & Cloud portées par le Groupe Ténor. »

Mehdi Meknassi, fondateur d’ISSolutions et qui devient le Directeur Général associé de Ténor Afrique ajoute : « Notre modèle économique éprouvé sur le marché tunisien depuis 5 ans nous ouvre de belles perspectives pour le continent africain. Nous avons la volonté d’accélérer notre développement au Maroc et de nous positionner en Algérie et en Afrique francophone. Les moyens financiers, humains et technologiques du Groupe Ténor sont de véritables atouts pour notre expansion. »

Jérôme Virey, Directeur Général de Divalto conclut : « Nous sommes très confiants dans la pertinence de nos offres sur le continent Africain, comme en témoigne les succès rencontrés ces dernières années.

Le groupe Ténor, fort de ses compétences et de ses performances démontrées, possède tous les moyens pour accélérer fortement, et conquérir des parts de marché toujours plus significatives avec les solutions Divalto. »

Ténor Afrique compte générer un chiffre d’affaires d’un million d’euros dès 2020 avec une équipe de 30 personnes.