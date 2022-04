Aucun ralentissement en vue pour les dépenses en services cloud. Selon Gartner, les dépenses des utilisateurs finaux devraient progresser de 20,4% en 2022 pour atteindre 494,7 milliards de dollars et frôler les 600 milliards en 2023.

Pratiquement devenue une commodité, l’infrastructure en tant que service (IaaS) devrait faire la course en tête avec une croissance estimée à 30,6%. Propulsé par travail hybride, le poste de travail en tant que service (DaaS) devrait connaitre aussi une progression rapide de 26,6%, talonné par les services de plateforme en tant que service (PaaS) avec une hausse de 26,1% attendue.

Gartner estime que la croissance des dépenses sera également tirée par des services à plus forte valeur. « Les fonctionnalités natives du cloud telles que la conteneurisation, les bases de données en tant que service (dbPaaS) et l’intelligence artificielle / apprentissage automatique contiennent des fonctionnalités plus riches que celles devenues plus courantes de l’IaaS ou du réseau en tant que service », fait valoir Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner.

En termes de volumes de dépenses, le logiciel en tant que service (SaaS) restera de loin le plus grand segment du marché, avec 176,6 milliards de dollars prévus en 2022, devant les 109,6 milliards du PaaS et les 55,5 milliards de la gestion des processus métiers dans le cloud (BPaaS).

Selon Gartner les fournisseurs de cloud public pourront aussi tirer de nouvelles opportunités avec des technologies émergentes telles que l’Edge computing hyperscale et la sécurité en périphérie de réseau SASE (secure access service edge). Et les entreprises seraient bien inspirées de s’y intéresser aussi. « Les responsables informatiques qui considèrent le cloud comme un catalyseur auront le plus de succès dans leur parcours de transformation numérique. Les organisations qui combinent le cloud avec d’autres technologies émergentes adjacentes s’en sortiront encore mieux », prédit Sid Nag.

Table 1. Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2021 2022 2023 Cloud Business Process Services (BPaaS) 51,410 55,598 60,619 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 86,943 109,623 136,404 Cloud Application Services (SaaS) 152,184 176,622 208,080 Cloud Management and Security Services 26,665 30,471 35,218 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 91,642 119,717 156,276 Desktop as a Service (DaaS) 2,072 2,623 3,244 Total Market 410,915 494,654 599,840

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service. Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (April 2022)