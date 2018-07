Les partenaires ont grandement contribué à l’élan de Google Cloud estime la firme de Mountain View qui souhaite renouveler et même renforcer le mouvement. C’est ce qu’a expliqué à CRN Nan Boden, directrice en charge des partenariats technologiques mondiaux, à l’occasion d’un Partner Summit qui s’est déroulé lundi. Pour attirer plus de clients vers la plateforme, de nouvelles solutions et nouvelles spécialisations seront mises à la disposition des partenaires a-t-elle expliqué. « Nous ne sommes pas seulement ici pour impulser de la technologie mais également pour booster les activités et les objectifs des partenaires. »

Les spécialisations permettent aux clients de trouver le bon partenaire a-t-elle ajouté. Cinq nouveaux domaines spécialisés sont introduits, portant leur nombre à neuf. Il s’agit de la sécurité, de la migration vers le cloud, de la collaboration en entreprise, de l’éducation, et des services basés sur la localisation. Pour obtenir ces certifications, les partenaires doivent se soumettre à une évaluation de leurs capacités par l’équipe Professionnal Services de Google. A ce jour, 19 partenaires auraient bénéficié d’une validation de leurs compétences pour au moins une des cinq nouvelles spécialisations.

Google a par ailleurs introduit de nouvelles solutions d’intégration technologiques sur la Google Cloud Platform. C’est notamment le cas d’une nouvelle solution SAP développée avec Deloitte. Cette nouvelle suite inclut la solution Deloitte Invoice management, une offre qui automatise la facturation en environnement SAP, ainsi que la solution Deloitte Visual Inspection, qui automatise les procédures d’inspection visuelles et accélère certaines tâches telles que la reconstitution des stocks.

Dans le domaine de la blocchain, Google a dévoilé une nouvelle technologie de registres distribués lancée avec des partenaires tels que Digital Asset et BlockApps. Plus tard dans l’année, les clients pourront tester des intégrations open source d’Hyperledger Fabric et d’Etherum dans la place de marché de Google Cloud Platform.

Enfin, pour les clients intéressés par le cloud hybride, Google a introduit un nouveau plug-in pour vRealize Orchestrator qui leur permettra d’utiliser Google Cloud Platform dans un environnement VMware sur site.