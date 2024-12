Google investit dans l’énergie solaire pour ses centres de données américains, estimant que le réseau électrique des Etats-Unis ne va pas pouvoir supporter la montée en charge de l’intelligence artificielle (IA). Selon les mots de Ruth Porat, la présidente de Google, le réseau électrique américain « n’a pas suivi le rythme de la croissance économique du pays » et est « incapable d’absorber les augmentations de charge ».

En collaboration avec le fond d’investissement TPG Rise Climate, la firme de MountainView a conclu un contrat de 800 millions de dollars avec la société de panneaux solaires photovoltaïques Intersect Power.

Il est prévu que les futurs datacenters de la filiale d’Alphabet seront construits à côté d’installations de production d’énergie renouvelable « spécialement construites et dimensionnées pour les centres de données ». Ces centrales électriques seront également connectées au réseau et fourniront de l’électricité à d’autres locataires de parcs industriels, ajoute Intersect Power. Le premier projet issu de cet accord devrait être opérationnel d’ici 2026 et entièrement achevé en 2027.

Pour mémoire, en juin dernier, Google a signé un accord avec NV Energy dans le Nevada, pour utiliser de l’énergie géothermique pour ses centres de données dans cet Etat. La Commission des services publics du Nevada n’a toutefois pas validé l’accord à ce jour. En octobre dernier, le fournisseur de gaz et d’électricité Engie a signé un contrat avec Google pour lui fournir 90 mégawatts d’énergie solaire au Texas.