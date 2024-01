Alors que les régulateurs se montrent de plus en plus sourcilleux sur le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés du cloud, Google lâche du lest sur les conditions de sortie pour ses clients.

« À partir d’aujourd’hui, les clients qui souhaitent cesser d’utiliser Google Cloud et migrer leurs données vers un autre fournisseur cloud et/ou sur site peuvent profiter du transfert gratuit de données réseau pour migrer leurs données hors de Google Cloud », a déclaré Amit Zavery, vice-président et directeur général de Google Cloud.

Si ce geste commercial s’applique à tous les clients, Google se montre procédurier puisque la demande doit être soumise par formulaire. Une fois l’accord notifié, les clients disposent d’une période de 60 jours pour opérer la migration de leurs charges de travail puis résilier leur contrat Google Cloud. La suppression des frais de transfert apparaitra sur leur facture finale.

Google profite de cette annonce pour mettre en avant un autre aspect. « La suppression des frais de transfert ne résout pas le problème fondamental qui empêche de nombreux clients de travailler avec leur fournisseur de cloud préféré : les pratiques de licence restrictives et injustes », affirme Amit Zavery.

Et de considérer que ces restrictions, « peuvent imposer une augmentation technique de 300% aux clients », alors que les coûts de transferts de données seraient eux « minimes ».

Le dirigeant de Google Cloud ne désigne explicitement de concurrents mais il a à maintes reprises ciblé Microsoft, l’accusant même dans une lettre adressée à la Federal Trade Commission de « verrouiller les clients » par ses conditions de licence et d’exercer un contrôle monopolistique sur le marché du cloud.

Alors que les régulateurs européen, britannique et étasunien scrutent les pratiques des géants du cloud et menacent de sévir contre l’utilisation qui est faite des crédits cloud, des frais de sortie, des clauses contractuelles restrictives ou encore des pratiques en matière de licences, Google fait coup double en faisant un geste d’ouverture tout en dénonçant les pratiques des concurrents.

Reste à voir si son initiative sur les frais de sortie incitera AWS et Microsoft à le suivre sur ce point.