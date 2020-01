Google vient de réaliser deux acquisitions, l’une dans le secteur du développement d’applications, l’autre dans le secteur de l’e-retail. La firme de Mountain View annonce tout d’abord sur son blog le rachat d’AppSheet, une startup de Seattle à l’origine d’une plateforme de développement sans code. Les conditions financières ne sont pas dévoilées.

Amit Zavery, vice-président en charge des plateformes d’applications professionnelles chez Google Cloud explique que la demande de processus et d’automatisation plus rapides dans le paysage commercial concurrentiel nécessite de créer davantage d’applications plus fréquemment et avec plus d’efficacité, mais que de nombreuses entreprises manquent des ressources nécessaires pour relever ces défis. Il ajoute que cette acquisition permettra à des millions de développeurs dans les entreprises de créer et d’étendre plus facilement des applications sans avoir besoin de compétences de codage professionnelles.

« La capacité d’AppSheet à alimenter une gamme d’applications – du CRM aux inspections sur le terrain et aux rapports personnalisés – combinée à l’expertise approfondie de Google Cloud dans des secteurs verticaux clés, permettra en outre une transformation numérique dans des secteurs tels que les services financiers, la fabrication, la vente au détail, les soins de santé, la communication, et les médias et le divertissement », explique Amit Zavery sur le blog. Les développeurs pourront exploiter des technologies comme Google Sheets, Google Forms, Android, Maps et Google Analytics.

L’équipe d’AppSheet rejoindra Google Cloud et continuera à exécuter son service sur toutes les plateformes et à soutenir ses clients, nouveaux et existants, indique le CEO d’AppSheet, Praveen Seshadri, sur son propre blog. « Bien que nous ayons toujours intégré les sources de données G Suite et Google Cloud, nous continuerons à prendre en charge et à améliorer nos intégrations avec d’autres sources de données hébergées dans le cloud comme Office 365, Salesforce, Box, Dropbox et les bases de données hébergées dans d’autres clouds. Et tandis que la majorité de nos utilisateurs d’applications mobiles se servent d’Android, nous continuerons à prendre en charge et à améliorer le fonctionnement de nos applications sur iOS et sur les navigateurs Web », promet-il.

AppShhet revendique plus de 100.000 nouveaux créateurs d’applications, 190.000 nouveaux utilisateurs d’applications et plus de 490.000 nouvelles applications mobiles et de bureau en 2019. La société compte parmi ses clients des grandes entreprises telles que Solvay, Husqvarna et Pepsico.

Aider les commercants locaux à mieux résister au commerce en ligne

L’autre nouvelle acquisition de Google est celle de Pointy. Les conditions financières de la transaction ne sont pas non plus dévoilées. Toutefois, selon l’Irish Times le géant de la recherche a déboursé 160 millions de dollars pour s’offrir la jeune pousse irlandaise créée en 2014.

Basée à Dublin, celle-ci permet aux petits commerçants de mettre en ligne l’ensemble de leurs produits en magasin et d’ainsi mieux résister aux sites de vente en ligne. Pour cela, ils connectent simplement une petite boîte à leur lecteur de codes-barres ou installent l’application Pointy sur leur système de point de vente. Les produits apparaissent ensuite dans la rubrique « Voir ce qui est en magasin » du profil de l’entreprise sur Google Search. « En unissant nos forces, nous pourrons aider les gens à découvrir des magasins et des produits locaux à une échelle beaucoup plus grande. Nous pensons que c’est la bonne façon d’accomplir ce que nous avons prévu de faire : mettre les détaillants du monde en ligne et leur donner les outils dont ils ont besoin pour prospérer », expliquent sur le blog de la société, les fondateurs et dirigeants de Pointy, Mark Cummins et Charles Bibby. « Lorsque nous avons lancé Pointy, notre mission était d’améliorer la situation des détaillants locaux. Cela reste notre mission aujourd’hui. »