Fujitsu France annonce sa participation au salon dédié à l’univers channel IT Partners, qui se tiendra les 14 et 15 mars prochains à Disneyland Paris. Au-delà de renforcer son réseau de partenaires channel, Fujitsu présentera, à cette occasion, sa nouvelle gamme de portables Lifebook équipés de la 8e génération de processeurs.

« IT Partners est indéniablement l’occasion pour Fujitsu d’apporter toujours plus de valeur à son écosystème de partenaires et de répondre facilement et rapidement aux besoins de leurs clients, dans le cadre de cas d’usage par les métiers, via son réseau de revendeurs et de distributeurs », indique le fabricant dans un communiqué. La clé de voute de cette approche est l’offre d’appliances de systèmes intégrés : Primeflex, intervenant aussi bien avec des solutions convergées, hyper-convergées ou orientées métiers pour la virtualisation, le cloud privé, le Big Data, les environnements SAP, et autres technologies.

Les visiteurs pourront échanger avec des experts Fujitsu à propos de ces solutions et découvrir des innovations produit telles que la dernière génération de portables équipée de la technologie Palmsecure (reconnaissance veineuse de la paume de la main), ainsi que l’écran incurvé de 34’’ alliant design et confort visuel exceptionnel.

« Nous poursuivons notre ambition d’accompagner avec nos partenaires la transformation digitale au sein des architectures de nos clients », explique dans le communiqué Olivier Van Den Daele, Head of Channel chez Fujitsu France. « Le développement de notre réseau ‘Channel Value’ avec de nouveaux VAR et ISV, via des formations et certifications de nos distributeurs existants, fait également partie de nos objectifs. Ces derniers pourront ainsi déployer de nouvelles offres, dont particulièrement celles basées sur nos systèmes intégrés Primeflex. Enfin, avec la mise en place d’une équipe dédiée auprès de notre partenaire Techdata AS, nous offrons à notre écosystème un relais important dans le conseil et la mise à disposition de nos solutions. IT Partners est donc l’événement idéal pour partager, présenter à nos revendeurs nos offres et leur ouvrir de nouvelles perspectives de vente. »