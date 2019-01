On prêtait depuis un certain temps au Groupe Iliad l’ambition de se développer sur le marché pro. L’opérateur vient de sortir du bois en annonçant une prise de participation de 75% du capital de Jaguar Network via le rachat intégral de la participation du fonds d’investissement Naxicap. Une transaction réalisée sur la base d’un multiple de 10,6 fois l’Ebitda, précise le communiqué, soit un investissement d’un peu moins de 100 millions d’euros pour Iliad.

À l’issue de l’opération, Kevin Polizzi (photo), fondateur de Jaguar Network, demeure actionnaire à hauteur de 25% de l’entreprise et conserve son poste de PDG.

Cette annonce intervient quelques jours à peine après que Bouygues Télécom soit entré en négociations exclusives pour racheter Nerim.