Illiad a bien résisté à la crise. Le groupe de Xavier Niel a engrangé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 1,38 milliard d’euros, en croissance de 6,9%, dont 1,23 milliard enregistré dans l’Hexagone (+1,7%). La croissance de l’Italie atteint 85,7%, malgré les mesures de confinement.

En France, Free a gagné 60.000 nouveaux clients. Le fixe a engrangé 47.000 abonnés. C’est la meilleure performance trimestrielle depuis 4 ans. Les offres fibre ont de leur côté enregistré 215.000 nouveaux abonnés. On arrive ainsi à un total de 1,97 million de clients fibre. L’opérateur disposait par ailleurs au 31 mars de 15,4 millions de prises raccordables. En BtoB, la contribution de Jaguar Network au chiffre d’affaires fixe du groupe est de 11 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de 10,5% sur un an.

Côté mobiles, Free a gagné 13.000 clients au cours du trimestre. Il bénéficie ainsi des 100.000 clients conquis sur ces trois mois grâce à son offre 4G. Le groupe compte désormais 13,3 millions d’abonnés mobile en France. Le nombre de clients bénéficiant de promotions très agressives étant désormais très faiblement représentée dans la base, le chiffre d’affaires facturé aux abonnés est hausse de près de 10% à 422 millions d’euros. Le chiffre d’affaires « Autres » a quant à lui augmenté de 1,6% sur le trimestre à 105 millions d’euros. Principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, il a bénéficié au 1er trimestre d’une légère hausse du trafic voix consécutive au confinement.

Avec plus de 2.100 nouveaux sites 700 MHz équipés au 31 mars, Free annonce couvrir plus de 97,9% de la population en 3G et 96,8% en 4G.

Si « le groupe a tenu bon », comme l’a indiqué le directeur général d’Iliad Thomas Reynaud lors de la présentation des résultats, Free constate une « baisse logique des résultats commerciaux et des déploiements réseaux » ces dernières semaines. En revanche, les taux de résiliation ont été particulièrement bas pendant le confinement.

Bien décidé à repartir à la conquête de nouveaux abonnés, il vise toujours 2 millions de clients fibre en 2020. L’opérateur est toutefois plus inquiet concernant le déploiement des réseaux pour lequel il a débloqué 650 millions d’euros la semaine dernière. Il craint là qu’il n’y ait pas de retour à la normale avant plusieurs mois.