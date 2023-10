Le géant taïwanais Foxconn prévoit de construire des ‘usines d’intelligence artificielle’ avec le fabricant de semi-conducteurs Nvidia.

La collaboration a été annoncée cette semaine lors d’une réunion entre le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et le PDG de Foxconn, Young Liu.

Cela implique le déploiement à grande échelle des systèmes GPU du fabricant de puces américain pour alimenter des applications industrielles.

« Les usines d’IA sont conçues pour traiter, affiner et transformer de grandes quantités de données en modèles d’IA et en jetons de valeur », explique Nvidia dans un billet de blog. Autrement dit, le terme ‘usine d’IA’ est une métaphore pour la capture de données non structurées provenant d’appareils connectés – automobiles, robots, capteurs IoT, etc. – et leur transformation en produits commercialisables.