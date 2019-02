Le cours du titre Nvidia a grimpé de 8% jeudi après la fermeture du Nasdaq. Raison de cette hausse : le fabricant de composants électroniques a annoncé des revenus 2020 stables ou en légère baisse par rapport aux 11,7 milliards de dollars enregistrés au cours de l’exercice fraîchement clos, alors que les analystes tablaient sur 1,08 milliard de dollars.

Bien que catastrophique, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre clos le 27 janvier est lui aussi supérieur aux attentes de Wall Street. Il s’est élevé à 2,21 milliards de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à la même période de l’année dernière. Le bénéfice net GAAP de la société est tombé à 567 millions de dollars, ou 0,92 dollar par action, contre 1,12 milliard de dollars, ou 1,78 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, Nvidia a gagné 0,8 dollar par action, un montant au-dessus des estimations des analystes qui étaient de 0,75 dollar.

« C’est une fin turbulente pour ce qui fut une excellente année », explique dans un communiqué Jensen Huang, (photo) fondateur et CEO de NVIDIA. « La combinaison des stocks excédentaires post-cryptographiques du channel et de la détérioration récente des conditions du marché a conduit à un trimestre décevant. »

Sur l’ensemble de l’exercice fiscal, les revenus se sont élevés à 11,72 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l’exercice 2018. Le bénéfice net GAAP a atteint 4,14 milliards de dollars, en croissance de 36%. Le bénéfice GAAP par action diluée s’est établi à 6,63 dollars, en hausse de 38%.

Pour le trimestre en cours, la firme de Santa Clara table sur un chiffre d’affaires de plus ou moins 2,20 milliards de dollars et sur une marge brute d’environ 58,8%. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, les revenus devraient être stables ou légèrement inférieurs à ceux de 2019.

« La position fondamentale de NVIDIA et les marchés que nous desservons sont solides. La plateforme de calcul accéléré d’avant-garde que nous avons lancée est au cœur de certains des secteurs les plus importants et les plus dynamiques du monde, de l’intelligence artificielle aux véhicules autonomes en passant par la robotique. Nous espérons pleinement retrouver une croissance soutenue », affirme Jensen Huang dans le communiqué.

Au cours de l’exercice 2019, Nvidia a reversé 1,95 milliard de dollars aux actionnaires grâce à une combinaison de rachats d’actions de 1,58 milliard de dollars et de versements de dividendes de 371 millions de dollars. Sur les 3 milliards de dollars que le fondeur entend retourner aux actionnaires d’ici la fin de l’exercice 2020, 700 millions de dollars d’actions proviennent d’actions rachetées au quatrième trimestre 2019. Les 2,30 milliards restants proviendront de nouveaux rachats d’actions et de dividendes.