Pour enrichir sa security fabric, Fortinet a fait l’acquisition de son partenaire Bradford Networks, un spécialiste du contrôle d’accès aux réseaux, notamment aux réseaux IoT. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. « L’intégration de la technologie de Bradford Networks avec la security fabric de Fortinet permet aux grandes entreprises d’avoir une technologie offrant la visibilité permanente, la micro segmentation et le contrôle d’accès dont elles ont besoin afin de contenir les menaces et de bloquer l’accès au réseau des terminaux non approuvés », explique dans un communiqué le fondateur, président et CEO de Fortinet, Ken Xie.

Fondée en 2000 à Boston, Bradford Networks revendique plus de 2.000 clients pour sa solution Network Sentry.