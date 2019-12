Moins de deux mois après avoir acquis le spécialiste de la sécurité des points de terminaison enSilo, Fortinet annonce le rachat de CyberSponse, un fournisseur de plateformes SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

Fondé en 2011 et basé à Arlington en Virginie, CyberSponse est déjà partenaire de Fortinet Security Fabric. Sa plateforme étendra désormais les capacités d’automatisation et de réponse aux incidents de FortiAnalyzer, FortiSIEM et FortiGate.

La combinaison de Fortinet et CyberSponse permettra d’offrir aux entreprises plus de 275 connecteurs pour s’intégrer aux principaux fournisseurs et technologies de sécurité en offrant un point de contrôle unique et centralisé ainsi que quelque 200 stratégies faciles à configurer pour automatiser les séquences d’actions de réponse aux incidents et les tâches de routine.

« Le nombre croissant d’outils de sécurité déployés par les entreprises a introduit des complexités opérationnelles qui rendent les organisations plus vulnérables aux violations. Avec l’intégration de la puissante plateforme SOAR de CyberSponse dans la Fortinet Security Fabric, nous offrirons aux clients une réponse accélérée aux incidents et la possibilité de normaliser et de faire évoluer les processus afin d’améliorer la sécurité et de réduire les risques commerciaux et les coûts associés », affirme dans un communiqué Ken Xie, fondateur et CEO de Fortinet.

« Les organisations recherchent toujours des capacités avancées de réponse aux incidents qui peuvent les aider à être plus efficaces. Pour atteindre ces objectifs, les grandes organisations adopteront avec plaisir une solution SOAR de Fortinet qui peut les aider à améliorer les capacités d’automatisation, d’orchestration et de réponse et à maximiser l’efficacité, les économies et la vitesse », commente de son côté, Jon Oltsik, analyste principal principal et associé chez Enterprise Strategy Group (ESG).