Un peu plus de trois mois après avoir acquis le spécialiste du contrôle d’accès au réseau Bradford Networks pour enrichir sa Security Fabric, Fortinet annonce le renforcement de cette dernière avec le rachat de ZoneFox, qui propose des services cloud de traitement analytique de données liées aux menaces basés sur l’apprentissage automatique. Basé à Edimbourg en Ecosse et disposant d’un bureau à Londres, ZoneFox a été fondé et est dirigé par Jamie Graves, entrepreneur reconnu dans le monde de la cybersécurité.

Conforme avec le RGPD, la technologie de ZoneFox va renforcer la solution de sécurité endpoint FortiClient en y intégrant des fonctions EDR (Endpoint Detection and Response). Elle enrichira également la plateforme FortiSIEM, déployée sur site ou dans le cloud, qui tirera ainsi parti de nouvelles fonctions d’analyse du comportement des utilisateurs (User Entity Behavior Analytics ou UEBA). Cette visibilité, générée à partir de données provenant du réseau corporate et d’ailleurs, est sans impact sur les endpoints et sur la confidentialité des utilisateurs. ZoneFox renforce ainsi le niveau de sécurité des entreprises, en leur permettant de comprendre la destination des données métier en transit, en identifiant ceux qui y accèdent, et en détectant tout comportement malveillant, qu’il soit fortuit ou volontaire.

« Les entreprises connaissent une forte progression des endpoints et utilisateurs qui accèdent aux données et aux environnements cloud corporate. Cette tendance impose de lutter contre les menaces initiées en interne. En effet, selon l’étude 2018 Verizon Data Breach Investigations Report, ce ne sont pas moins de 30% des piratages qui impliquent des personnes en interne mettant en péril leur entreprise de manière fortuite ou volontaire », explique dans un communiqué Ken Xie, fondateur, président du conseil d’administration et CEO de Fortinet. « En associant la technologie cloud d’identification des menaces de ZoneFox aux solutions de sécurité endpoint et SIEM de Fortinet, nous définissons une approche intégrée qui aide nos clients à garder la main sur les menaces internes. Il en résulte une visibilité sur l’intégralité du réseau, sans zone d’ombre, tandis que des fonctions d’automatisation et de machine learning assurent la sécurité d’une surface d’attaque en expansion. »