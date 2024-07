Le groupe Foliateam annonce la reprise de l’intégrateur réseaux et télécom nantais Fastnet Réseaux et Télécom. Société de 25 personnes réalisant 4,8 M€ de chiffre d’affaires, selon son repreneur, Fastnet faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le mois de mai dernier. La conséquence d’une série d’exercices déficitaires, qui avaient creusé le passif de l’entreprise jusqu’à sa cessation de paiements en février dernier.

Cette opération permet à Foliateam d’étoffer ses équipes réseaux et télécom et de renforcer sa couverture géographique sur la façade Ouest. Présent à Rennes et à Lorient (depuis 2022) et à Bordeaux, le groupe Foliateam n’était jusque-là pas représenté à Nantes et à La Roche-sur-Yon, où Fastnet dispose d’une agence. Il compte désormais 80 salariés dans le Grand Ouest et plus de 400 à l’échelle du groupe, répartis dans toute la France via quinze agences.

Les clients et prospects de Fastnet vont être encouragés à confier à Foliateam, outre leurs projets réseaux et télécom, leurs projets IT et cybersécurité. Deux expertises que le groupe s’emploie activement à développer depuis son LBO de 2020, qui lui avait permis de lever 40 M€. Des fonds qui lui ont notamment permis de racheter le Rennais A2Com en 2022, devenu son centre d’expertise IT et Cyber.

« Notre enjeu, c’est de permettre aux clients de réduire le nombre de leurs interlocuteurs en leur proposant une offre globale reposant sur ces quatre piliers que sont les réseaux, les télécom, l’IT et la cybersécurité », expose Bruno David, président du directoire de Foliateam (photo).

Ce n’est pas la première opération que Foliateam conclut à la barre du tribunal. Fin 2022, le groupe avait ainsi racheté une fraction de Scopelec, alors en pleine déconfiture. Une transaction qui lui avait permis de faire grossir son effectif de près de soixante salariés, consolidant son agence de Bordeaux, et d’hériter de nouvelles implantations à Toulouse, à Pau et à Aix-en-Provence.

De son côté, Fastnet avait fait l’objet d’une reprise par ses managers Matthieu Lucas, Ludovic Guittet et Julien Gourdon en 2015. Une aventure qui s’était soldée par un changement d’actionnariat et une recapitalisation quatre ans plus tard. Matthieu Lucas et Ludovic Guittet sont toujours actionnaires de Fastwan, un opérateur de services créé en 2018.